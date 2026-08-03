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3 de agosto de 2026 - 09:07
Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy: cuándo bajan las temperaturas en la provincia

El pronóstico extendido anticipa la vuelta del frío a Jujuy. Se esperan mínimas muy bajas, lluvias y jornadas frías en la capital y alrededores.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vuelve el frío a Jujuy&nbsp;

Vuelve el frío a Jujuy 

Un marcado descenso de las temperaturas llegará a San Salvador de Jujuy durante los próximos días, luego de una semana que comenzará con máximas superiores a los 25 grados. Según el pronóstico extendido de Meteored, el cambio más importante se sentirá desde el viernes y se intensificará el domingo.

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Para este lunes 3 de agosto se espera una jornada con cielo parcialmente despejado, una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 10. Además, se anticipan vientos con velocidades de entre 9 y 27 kilómetros por hora.

el mes de julio se despide con bajas temperaturas y un pequeño repunte a final de semana

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Temperaturas agradables durante el comienzo de la semana

El martes continuará el tiempo templado en la capital jujeña. La máxima prevista es de 26 grados, mientras que la mínima será de 11. El viento podría alcanzar velocidades de hasta 33 kilómetros por hora.

Para el miércoles, Meteored pronostica una máxima de 25 grados y una mínima de 14, con presencia de neblinas durante distintos momentos del día. Los vientos oscilarían entre los 8 y los 32 kilómetros por hora.

Las condiciones se mantendrán similares durante el jueves, que podría convertirse en el día más cálido de la semana. La temperatura máxima alcanzaría los 28 grados, mientras que la mínima se ubicaría en torno a los 12. También se prevén neblinas y ráfagas que podrían llegar hasta los 41 kilómetros por hora.

El frío llegará desde el viernes

El cambio de tiempo comenzará a sentirse el viernes 7 de agosto, cuando la máxima descenderá hasta los 18 grados. La mínima prevista será de apenas 5 grados, con cielo mayormente nublado y vientos de entre 10 y 31 kilómetros por hora.

Para el sábado se espera una importante amplitud térmica. Aunque la tarde podría presentar una máxima de 26 grados y cielo despejado, durante las primeras horas del día la temperatura rondaría los 5 grados. También podrían registrarse ráfagas de hasta 43 kilómetros por hora.

Domingo frío y con probabilidad de lluvias

El descenso más marcado se produciría el domingo 9 de agosto. De acuerdo con el pronóstico extendido, la temperatura mínima podría caer hasta 1 grado, mientras que la máxima no superaría los 12.

Además, Meteored señala una probabilidad de precipitaciones del 50%, con un acumulado estimado de 1,6 milímetros. El viento podría alcanzar los 33 kilómetros por hora.

De esta manera, después de varios días con tardes templadas, el frío volverá a sentirse con intensidad durante el cierre de la semana, especialmente durante las mañanas y las noches.

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