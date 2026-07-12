El frío da una tregua: cómo estará el tiempo esta semana en Jujuy y el resto del país

Después de una primera quincena de julio marcada por intensas heladas y jornadas muy frías , el tiempo comenzará a cambiar en gran parte del país. La masa de aire polar que provocó temperaturas extremas empieza a retirarse y dará paso a un ingreso de aire más templado desde el norte.

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Según los pronósticos, durante esta semana las temperaturas subirán de manera progresiva y, en algunas provincias, podrían ubicarse entre 8 y 12 grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

El cambio no llegará con días completamente despejados. La mayor presencia de humedad favorecerá la formación de bancos de niebla y neblinas, especialmente durante las primeras horas del domingo y del lunes.

Las condiciones afectarán principalmente a Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y sectores del Litoral , donde la visibilidad podría reducirse considerablemente durante la mañana.

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy?

En Jujuy también continuará el ascenso de la temperatura durante los próximos días. Si bien las mañanas seguirán siendo frescas, las tardes tendrán registros más agradables y no se esperan lluvias importantes en el corto plazo.

El ingreso de aire cálido desde el norte favorecerá un ambiente más templado, una tendencia que se extenderá durante gran parte de la semana.

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Pocas lluvias y nieve en la cordillera

Las precipitaciones seguirán siendo escasas en casi todo el país. Los modelos meteorológicos indican acumulados muy bajos en la región central, mientras que las mayores lluvias se concentrarán en el extremo norte de Misiones.

En tanto, la cordillera, desde la Patagonia hasta Cuyo, continuará recibiendo nevadas, una buena noticia para los centros turísticos de invierno.