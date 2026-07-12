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12 de julio de 2026 - 15:11
Jujuy.

El frío da una tregua: cómo estará el tiempo esta semana en Jujuy y el resto del país

Tras varios días de temperaturas bajo cero, el aire polar comienza a retirarse. Se espera un ascenso de las temperaturas durante la semana, aunque las mañanas seguirán con nieblas y baja visibilidad en distintas regiones.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Según los pronósticos, durante esta semana las temperaturas subirán de manera progresiva y, en algunas provincias, podrían ubicarse entre 8 y 12 grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

Suben las temperaturas, pero siguen las nieblas

El cambio no llegará con días completamente despejados. La mayor presencia de humedad favorecerá la formación de bancos de niebla y neblinas, especialmente durante las primeras horas del domingo y del lunes.

Las condiciones afectarán principalmente a Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y sectores del Litoral, donde la visibilidad podría reducirse considerablemente durante la mañana.

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy?

En Jujuy también continuará el ascenso de la temperatura durante los próximos días. Si bien las mañanas seguirán siendo frescas, las tardes tendrán registros más agradables y no se esperan lluvias importantes en el corto plazo.

El ingreso de aire cálido desde el norte favorecerá un ambiente más templado, una tendencia que se extenderá durante gran parte de la semana.

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El frío da una tregua: cómo estará el tiempo esta semana en Jujuy y el resto del país

Pocas lluvias y nieve en la cordillera

Las precipitaciones seguirán siendo escasas en casi todo el país. Los modelos meteorológicos indican acumulados muy bajos en la región central, mientras que las mayores lluvias se concentrarán en el extremo norte de Misiones.

En tanto, la cordillera, desde la Patagonia hasta Cuyo, continuará recibiendo nevadas, una buena noticia para los centros turísticos de invierno.

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