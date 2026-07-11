Hallaron dos cuerpos en canales de Perico en menos de 24 horas: investigan si existe alguna relación

La ciudad de Perico vive horas de conmoción luego de que dos personas fueran encontradas sin vida en canales de riego en menos de 24 horas. El último hallazgo ocurrió durante la mañana de este sábado en un canal derivador ubicado sobre la Ruta 66 Bis, a la altura de Finca Lamas, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer atrapado en una compuerta.

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El hecho se suma al ocurrido el viernes por la tarde, cuando trabajadores hallaron el cuerpo de un hombre en un canal de riego ubicado en la zona de Los Lapachos, cerca del Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán". Hasta el momento, las autoridades no informaron que ambos casos estén relacionados y las investigaciones avanzan de manera independiente.

Según el parte policial, el operativo comenzó alrededor de las 8.20 , cuando efectivos de Bomberos, Criminalística, Medicina Legal, Seguridad Vial, la División Homicidios y personal del Ministerio Público de la Acusación llegaron hasta un camino interno de Finca Lamas.

En el lugar encontraron el cuerpo de una mujer sumergido y atascado en una compuerta del denominado "Canal de la Muerte". La víctima fue identificada como Liz Daniela Vargas Coraite, de 35 años, domiciliada en la ciudad de Perico.

Por disposición de la ayudante fiscal, Bomberos realizó la extracción del cuerpo utilizando cuerdas y elementos de seguridad. Luego fue examinado por el médico policial y trasladado a la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa de la muerte.

El otro hallazgo cerca del aeropuerto

El viernes por la tarde también se desplegó un importante operativo tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en un canal de riego ubicado en inmediaciones de Los Lapachos, a la altura de la Ruta Nacional 66, cerca del aeropuerto de Perico.

Al momento del hallazgo, la víctima no había sido identificada y permanecía registrada como NN, mientras la Justicia trabajaba para establecer su identidad y las circunstancias del hecho.

La investigación continúa

Los dos episodios quedaron bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar cómo ocurrieron ambos fallecimientos.

Hasta el momento, no existe información oficial que indique que los casos estén vinculados, por lo que las actuaciones judiciales continúan por separado mientras se esperan los resultados de las autopsias y de las pericias realizadas en ambos lugares.