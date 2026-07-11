Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe ambos de 16 años.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de dos adolescentes desaparecidos en Jujuy.

Deporte. Final del M15 en Jujuy: Estevez y Zárate van por el título

En vivo. Minuto a minuto: Venezuela enfrenta una nueva amenaza tras los terremotos

Se trata de Ariadna Rocío Quispe, de 17 años , y Marcelo Leonel Tolaba de 17 , quienes son buscados desde el 10 de julio de 2026 . La adolescente desapareció en San Salvador de Jujuy mientras que la denuncia del joven fue radicada en La Quiaca.

Ariadna Rocío Quispe tiene 17 años y domicilio en el barrio Los Perales , de San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con la información difundida por el CINDAC, la adolescente se encuentra desaparecida desde el 10 de julio de 2026 y la denuncia fue realizada ese mismo día.

Buscan a Mayco Leonel Marcelo Tolaba en La Quiaca

Mayco Leonel Marcelo Tolaba tiene 16 años y domicilio en La Quiaca. Se encuentra desaparecido desde el 10 de julio y la denuncia fue radicada el 11 de julio de 2026.

El adolescente es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello corto teñido de color plateado y mide aproximadamente 1,69 metros.

Al momento de su desaparición vestía pantalón deportivo gris y buzo negro.

Dónde comunicarse para aportar información

Quienes puedan brindar datos que permitan dar con el paradero de los adolescentes deben comunicarse de manera inmediata a los siguientes números: