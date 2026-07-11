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11 de julio de 2026 - 09:50
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe, de 16 y 17 años. Solicitan la colaboración de la comunidad para encontrarlos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe ambos de 16 años.

Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe ambos de 16 años.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que se encuentra activa la búsqueda de dos adolescentes desaparecidos en Jujuy.

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Se trata de Ariadna Rocío Quispe, de 17 años, y Marcelo Leonel Tolaba de 17, quienes son buscados desde el 10 de julio de 2026. La adolescente desapareció en San Salvador de Jujuy mientras que la denuncia del joven fue radicada en La Quiaca.

Buscan a Ariadna Rocío Quispe

Ariadna Rocío Quispe tiene 17 años y domicilio en el barrio Los Perales, de San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con la información difundida por el CINDAC, la adolescente se encuentra desaparecida desde el 10 de julio de 2026 y la denuncia fue realizada ese mismo día.

Buscan a Mayco Leonel Marcelo Tolaba en La Quiaca

Mayco Leonel Marcelo Tolaba tiene 16 años y domicilio en La Quiaca. Se encuentra desaparecido desde el 10 de julio y la denuncia fue radicada el 11 de julio de 2026.

El adolescente es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello corto teñido de color plateado y mide aproximadamente 1,69 metros.

Al momento de su desaparición vestía pantalón deportivo gris y buzo negro.

Dónde comunicarse para aportar información

Quienes puedan brindar datos que permitan dar con el paradero de los adolescentes deben comunicarse de manera inmediata a los siguientes números:

  • 911
  • 388-6860239
  • 388-682860

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