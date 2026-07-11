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11 de julio de 2026 - 12:48
Deporte-

Histórico: un jujeño compitió en la Copa del Mundo de tiro

El deporte de Jujuy sigue sumando actores destacados. En esta oportunidad un jujeño participó de la Copa del Mundo ISSF de Tiro con Escopeta Lonato 2026.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Histórico: un jujeño compitió en la Copa del Mundo de tiro

Histórico: un jujeño compitió en la Copa del Mundo de tiro

Renato Ferigutti representa a Jujuy y a la Argentina en la Copa del Mundo ISSF de Tiro con Escopeta Lonato 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional, que reúne a más de 600 atletas de 81 países.

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El deporte jujeño vuelve a tener presencia en la élite mundial. El tirador Renato Ferigutti participa de la Copa del Mundo ISSF de Tiro con Escopeta Lonato 2026, un certamen considerado entre los más importantes del circuito internacional y que reúne a los mejores especialistas del planeta en Italia.

Para el deportista jujeño, la competencia representa un nuevo paso en su carrera internacional y la posibilidad de medirse con figuras que integran la élite del tiro deportivo. Ferigutti representa tanto a la Selección Argentina como a la provincia de Jujuy, llevando la bandera nacional a uno de los escenarios más emblemáticos de la disciplina.

Una cita con los mejores del mundo

Hist&oacute;rico: un juje&ntilde;o compiti&oacute; en la Copa del Mundo de tiro

Histórico: un jujeño compitió en la Copa del Mundo de tiro

La Copa del Mundo que se disputa en Lonato del Garda, Italia, volvió a reunir a los máximos exponentes del tiro con escopeta. En esta edición participan más de 600 atletas de 81 países, convirtiéndose en la competencia con mayor convocatoria de la temporada organizada por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF).

Durante los primeros días del certamen ya se vivieron momentos históricos. En la modalidad skeet femenino, la italiana Sara Bongini y la sueca Victoria Larsson establecieron un nuevo récord mundial con 35 aciertos, aunque finalmente Bongini se quedó con la medalla de oro tras imponerse en el desempate.

Horas más tarde, el estadounidense Vincent Hancock, considerado una leyenda de la disciplina, volvió a hacer historia al lograr una actuación perfecta de 36 aciertos sobre 36, estableciendo un nuevo récord mundial en la final masculina.

El tirador Renato Ferigutti participa de la Copa del Mundo ISSF de Tiro

El tirador Renato Ferigutti participa de la Copa del Mundo ISSF de Tiro

Un escenario histórico para el tiro deportivo

Lonato es considerada una de las sedes más prestigiosas del calendario internacional y cada temporada recibe a los mejores tiradores del mundo. Además de las competencias, el evento reúne a dirigentes, entrenadores y atletas en distintas actividades organizadas por la ISSF para debatir sobre el desarrollo del deporte y el camino hacia el próximo Campeonato Mundial.

La edición 2026 volvió a confirmar el prestigio del certamen con cifras que reflejan su magnitud:

  • 81 países participantes.
  • Más de 600 atletas en competencia.
  • Tres récords mundiales establecidos durante el torneo.
  • Nuevos campeones consagrados en las pruebas de skeet.
  • Una sesión de prensa internacional organizada por la ISSF con transmisión para todo el mundo.

Orgullo para Jujuy

La presencia de Renato Ferigutti en una competencia de este nivel representa un nuevo logro para el deporte jujeño. Más allá de los resultados, formar parte de una Copa del Mundo donde compiten los mejores tiradores del planeta significa sumar experiencia internacional y continuar creciendo en una disciplina que exige un alto nivel técnico, concentración y preparación.

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