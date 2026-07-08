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8 de julio de 2026 - 14:41
Deporte.

Histórico: un jujeño correrá un triatlón en un impactante Palacio de Francia

El domingo 12 de julio de 2026, la ciudad de Versalles será escenario de su primera edición del Ironman 70.3. Un jujeño hará historia en el imponente escenario.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Histórico: un jujeño correrá un tritalón en un Palacio de Francia

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William Lemme representará a Jujuy y a la Argentina en la primera edición del Ironman 70.3 de Versalles. Competirá en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, frente al histórico palacio francés.

Histórico: un jujeño correrá un triatlón en un Palacio de Francia

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El triatleta jujeño logró obtener uno de los cupos disponibles para una carrera que reunió a atletas de distintos países y que tendrá un recorrido de 113 kilómetros, distribuidos en 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo.

Un escenario único en el mundo

La competencia comenzará con la prueba de natación en la Pièce d'Eau des Suisses, un lago artificial ubicado frente al Palacio de Versalles. Luego, los competidores recorrerán en bicicleta el Valle de Chevreuse, uno de los circuitos más pintorescos de Francia, y finalizarán con una media maratón por los jardines y calles históricas de la ciudad.

La llegada estará ubicada frente al emblemático Palacio de Versalles, uno de los monumentos más visitados del mundo.

Histórico: un jujeño correrá un tritalón en un Palacio de Francia

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"Tuvimos que preparar un equipaje especial para llevar la bicicleta"

Lemme contó que la posibilidad de participar surgió de manera inesperada mientras organizaba un viaje familiar.

"Gracias a Dios se dio la oportunidad. Ya había participado en otras competencias en Sudamérica y, mientras estábamos organizando el viaje con mi familia, llegó la invitación. Llamé a mi mujer y le dije que teníamos que preparar un equipaje especial para llevar la bicicleta. Ahí empezó esta aventura", relató.

El deportista explicó que todavía conoce muy poco del circuito debido a las estrictas medidas de seguridad que rodean al evento.

"Recién el viernes, cuando sea la acreditación, voy a conocer el lugar. Vamos a nadar en el lago artificial del palacio, después recorreremos un tramo que también forma parte del Tour de Francia y terminaremos corriendo 21 kilómetros por los jardines de Versalles para llegar al arco de entrada del palacio", explicó.

Dos años de preparación

Histórico: un jujeño correrá un tritalón en un Palacio de Francia

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Detrás de este desafío hay un intenso trabajo físico y mental. William aseguró que mantiene una preparación constante desde hace más de dos años.

"No paro de entrenar desde 2024. Entreno entre 12 y 14 horas por semana. Es un esfuerzo muy grande, pero vale la pena."

"El deporte me cambió la vida"

Más allá del resultado, el jujeño asegura que el mayor premio ya lo consiguió. "El deporte me cambió la vida. Cruzar una meta te demuestra que nada es imposible cuando hay disciplina y constancia. También me enseñó a organizar mejor mi tiempo para no quitarles momentos a mis hijos ni a mi familia. Me siento bendecido de poder vivir esta experiencia."

Con su participación en la primera edición del Ironman 70.3 de Versalles, William Lemme no solo cumplirá un sueño personal, sino que también llevará el nombre de Jujuy y de la Argentina a una de las competencias de triatlón más exclusivas del calendario internacional.

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