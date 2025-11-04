martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 20:29
Buenos Aires.

Destacada participación de Valentín Blasco en el Ironman 70.3

El atleta jujeño Valentín Blasco fue parte del tradicional triatlón Ironman 70.3 que se hizo en Buenos Aires.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Valentín Blasco participó de su cuarto Ironman 70.3, logrando hacer el 1.9 kilómetros de natación en un tiempo de 35 minutos y 31 segundos; los 90 de ciclismo en 2 horas y 50 minutos y los 21 kilómetros de carrera en 1 hora y 46 minutos, con un tiempo total de carrera de 5 horas y 21 minutos.

“Muy contento por venir de una gran carrera en Gualeguaychú y poder hacer una mejor en este tria de Buenos Aires con mi mejor tiempo en un 70.3 y récord personal en los 21km”, puso el jujeño en sus redes sociales tras la competencia.

“Soy un convencido de que la vida premia siempre el esfuerzo, las ganas, pasión y amor en lo que uno hace y la sensación de superación, de crecimiento y ver lo que uno es y lo que era hace casi 4 años atrás es increíble”, agregó.

“A seguir aprendiendo, a seguir creciendo y mejorando”, posteó. “Gracias a todos los que están desde mi día a día como a quienes siempre me hacen llegar su energía que es lo que da fuerza para seguir cuando se hace pesado todo. Los sueños se cumplen solo si se construyen. Haz que suceda”, cerró.

El Ironman 2025

La Ciudad de Buenos Aires fue sede del IronMan 70.3, una de las pruebas más exigentes del mundo, con un recorrido que combina 1.9 km de natación, 90 de ciclismo y 21.1 de carrera a pie. Más de 1.300 triatletas de todas las provincias argentinas y de 31 países se dieron cita en Palermo para enfrentar un recorrido en un entorno urbano de alto nivel.

La competencia comenzó con el segmento de natación en el Lago de Regatas, para que luego los atletas siguieran con el tramo de ciclismo, que recorrió avenidas y autopistas porteñas en un circuito cerrado al tránsito, y luego cerrar con la carrera a pie en un trazado plano.

Valentín Blasco en el Regional

El jujeño logró el octubre pasado el primer puesto en la fecha inicial del Regional de Aguas Abiertas del NOA, que se realizó en Termas de Río Hondo. El triatleta que representa a Gimnasia de Jujuy superó la prueba de 2 kilómetros en 34:04 dentro de su categoría.

