Fuertes ráfagas de viento afectan varias zonas de San Salvador de Jujuy

Este martes por la tarde se registran fuertes ráfagas de viento en distintas zonas de San Salvador de Jujuy y otras localidades de la provincia, con caída de ramas y complicaciones en la vía pública. Desde las autoridades recomiendan evitar circular y extremar precauciones ante posibles desprendimientos y reducción de visibilidad.

Herido. Temporal de viento en Jujuy: un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Defensa Civil indicó que hay barrios afectados por caída de árboles y postes de luz, tanto en San Salvador de Jujuy como en la ciudad de Palpalá.

En Alto La Viña, a la altura del centro cultural Lola Mora tuvieron que cortar el paso vehicular debido a la caída de un árbol sobre la Ruta 56.

temporal viento corte lola mora (1)

El pronóstico anticipa que las condiciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una doble alerta, de nivel naranja y amarillo, por tormentas severas en gran parte del territorio provincial.

Comunicado de EJESA

El intenso temporal de viento que se registra este martes por la tarde en San Salvador de Jujuy y otras ciudades de la provincia generó múltiples inconvenientes, entre ellos caída de árboles, postes de luz y cortes en el suministro eléctrico.

A través de un comunicado, EJESA informó que las cuadrillas técnicas y de emergencias se encuentran trabajando en la reparación de las redes de distribución en las localidades más afectadas, especialmente en la capital jujeña.

Actualmente se encuentran en proceso de normalización los distribuidores Gorriti, que abarca sectores como 18 de Noviembre, San Cayetano, parte de Coronel Arias, Alto Gorriti y Luján; Moreno, que incluye parte de Moreno, Bajo Gorriti y Castañeda; Los Perales; Río Blanco; y El Cucho, que comprende El Algarrobal, Los Blancos, Las Escaleras y Las Capillas.

El temporal también impacta en la región de las Yungas, afectando la normal distribución del servicio en Libertador, en barrios como Jardín, Pomelar y La Loma, además de sectores de Ledesma, Cañitas, El Carmen y San Antonio.

Alerta naranja

La advertencia rige para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. En estos sectores se prevén tormentas fuertes o severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y lluvias abundantes en cortos períodos.

Los acumulados estimados se ubican entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

temporal viento

Alerta amarilla

Alcanza a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Allí se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes, con posible granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

En estas zonas las precipitaciones acumuladas rondarían entre 20 y 40 milímetros.

Ante este escenario, recomiendan asegurar objetos sueltos, no sacar la basura, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.