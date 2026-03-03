Jujuy preside la Mesa del Litio

Carlos Sadir asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio, luego del acuerdo suscripto junto a los mandatarios Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca.

La designación fue consensuada entre las tres jurisdicciones que integran la Región Minera del Litio, fortaleciendo el esquema de trabajo conjunto en torno a uno de los recursos estratégicos más importantes del país.

De esta manera, Jujuy queda al frente de la coordinación interprovincial vinculada al desarrollo del litio y otros recursos mineros, en un contexto de creciente demanda internacional.

Tras asumir la presidencia del Comité Regional, Sadir destacó la importancia del acuerdo y remarcó el compromiso con un modelo productivo responsable.

“Este paso fortalece el trabajo conjunto que venimos realizando y reafirma nuestro compromiso con un modelo minero sostenible, con reglas claras, controles ambientales firmes y generación de empleo para los jujeños”, expresó el mandatario.

La conducción jujeña apunta a consolidar una agenda común basada en la institucionalidad, la transparencia y el desarrollo equilibrado de la región.

Nuevas autoridades y comisión de regalías

El acuerdo también establece la designación de Fernanda Ávila, de Catamarca, como Secretaria de la Región Minera, y del ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, como Secretario Adjunto.

Asimismo, se dispuso la conformación de una Secretaría Permanente y la convocatoria a la Comisión de Regalías, que tendrá como objetivo analizar el régimen vigente y avanzar en la armonización normativa para brindar mayor previsibilidad al sector.