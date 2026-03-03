miércoles 04 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 18:49
Mineria.

Jujuy preside la Mesa del Litio

El gobernador Carlos Sadir asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio tras un acuerdo firmado con sus pares de Salta y Catamarca.

Victoria Marín
Victoria Marín
Carlos Sadir asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio.

Carlos Sadir asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, asumió la Presidencia del Comité Regional de la Región Minera del Litio, luego del acuerdo suscripto junto a los mandatarios Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca.

La designación fue consensuada entre las tres jurisdicciones que integran la Región Minera del Litio, fortaleciendo el esquema de trabajo conjunto en torno a uno de los recursos estratégicos más importantes del país.

De esta manera, Jujuy queda al frente de la coordinación interprovincial vinculada al desarrollo del litio y otros recursos mineros, en un contexto de creciente demanda internacional.

Desarrollo sostenible

Tras asumir la presidencia del Comité Regional, Sadir destacó la importancia del acuerdo y remarcó el compromiso con un modelo productivo responsable.

“Este paso fortalece el trabajo conjunto que venimos realizando y reafirma nuestro compromiso con un modelo minero sostenible, con reglas claras, controles ambientales firmes y generación de empleo para los jujeños”, expresó el mandatario.

Carlos Sadir

La conducción jujeña apunta a consolidar una agenda común basada en la institucionalidad, la transparencia y el desarrollo equilibrado de la región.

Nuevas autoridades y comisión de regalías

El acuerdo también establece la designación de Fernanda Ávila, de Catamarca, como Secretaria de la Región Minera, y del ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, como Secretario Adjunto.

Asimismo, se dispuso la conformación de una Secretaría Permanente y la convocatoria a la Comisión de Regalías, que tendrá como objetivo analizar el régimen vigente y avanzar en la armonización normativa para brindar mayor previsibilidad al sector.

