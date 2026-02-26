Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región
La mayoría de los proyectos ingresados al RIGI son del sector minero, especialmente de litio, con fuerte concentración en tres provincias del norte donde hay 57 iniciativas, 7 en producción y 5 en construcción. La riqueza de los salares explica el auge, mientras que el principal desafío ambiental es el uso del agua.
Litio en Jujuy, Salta y Catamarca.
La mayor de los proyectos que ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) corresponde al sector minero, especialmente al litio, cuya producción se concentra en estas 3 provincias.
En esta región, hay 57 proyectos de litio. Existen 7 que ya están en etapa de producción y 5, en construcción. El resto se encuentran en instancias previas.
La concentración de proyectos en el norte del país obedece a que los depósitos de litio en salmueras son los más ricos y los de explotación más sencilla. El principal interrogante ambiental es el agua.
En Jujuy, la ampliación de la planta de EXAR también fue presentada bajo este régimen.
La concentración de litio en esta región responde a condiciones geológicas específicas. “Los depósitos de litio en salmueras, que son los más ricos y de explotación tecnológica más sencilla, se encuentran únicamente en estas 3 provincias”, explicó a TodoJujuy -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- Victoria Flexer, doctora en Bioquímica y directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía (CIDMEJu-Conicet).
El triángulo provincial del litio: Jujuy, Salta y Catamarca
De ese total, 7 se encuentran en producción, 5 en etapa de construcción, 2 en factibilidad, 3 en prefactibilidad y 4 en evaluación económica preliminar. A su vez, hay 26 proyectos en exploración avanzada, 6 en exploración inicial y 4 en etapa de prospección.
Según el tablero oficial de la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia de Jujuy cuenta con 6 proyectos en distintos estados: 2 se encuentran en producción, 2 en etapa de prefactibilidad, 1 en exploración avanzada y 1 en exploración inicial.
En prefactibilidad se ubican los proyectos Cauchari, operado por Australis Corp. con capital de origen estadounidense, y Cauchari JV, impulsado por Río Tinto Group desde el Reino Unido.
En exploración avanzada, Solaroz, controlado por Lithium Energy Ltda. (Australia), con participación minoritaria de capitales chinos. Finalmente, en exploración inicial se encuentra Formertera-Cilón, a cargo de Patagonia Lithium, también de origen australiano, enfocado en estudios geológicos preliminares.
Salta: exportaciones y ampliación de capacidad
Según la Secretaría de Minería de la Nación, Salta registra 33 proyectos de litio en distintos estados de desarrollo: 2 proyectos en producción, 3 en construcción, 3 en evaluación económica preliminar, 1 en factibilidad, 1 en prefactibilidad, 1 en exploración inicial y 22 en exploración avanzada.
En producción se encuentran los proyectos: Centenario-Ratones, operado por Eramet (Francia), y Mariana, a cargo de Ganfeng Lithium (China). En etapa de construcción aparecen: Rincón (Argosy Minerals, Australia), Sal de los Ángeles (Revotech Asia, China) y Salar del Rincón (Río Tinto Group, Reino Unido).
Por otro lado, hay 3 proyectos en evaluación económica preliminar: Hombre Muerto Norte, Río Grande y Salar Tolillar, además de 1 proyecto en factibilidad (Pozuelos Pastos Grandes) y 1 en prefactibilidad (Arizaro), con participación de grupos internacionales de Corea del Sur, Canadá y China. Los restantes están en etapa de exploración avanzada (22) e inicial (1).
Catamarca: expansión del portafolio y nuevos jugadores
Catamarca cuenta con 18 proyectos de litio. En producción se encuentran los proyectos Fénix, operado por Río Tinto Group, y Tres Quebradas, a cargo de Zijin Mining Group con participación de capitales internacionales de origen británico y chino, respectivamente.
En etapa de construcción figuran los proyectos Hombre Muerto Oeste y Sal de Vida, desarrollados por Galan Lithium Limited y Río Tinto Group, que avanzan en infraestructura. También hay proyectos en factibilidad y evaluación económica preliminar, como Kachi y Candelas, en los que participan compañías con capitales de origen australiano.
En exploración avanzada e inicial se contabilizan 7 proyectos y hay 4 proyectos en etapa de prospección. El tablero oficial de la Secretaría de Minería también identifica proyectos interprovinciales como el proyecto Sal de Oro, actualmente en producción, operado por POSCO Holdings Inc y ubicado entre Salta y Catamarca.
La científica también precisó que en la etapa de exploración se extraen entre 50 y 300 litros para análisis puntuales, mientras que en producción el bombeo puede rondar los 20 litros por segundo por pozo, en operación continua.
Flexer advirtió que el eje del debate es el impacto hídrico. La científica explicó que el consumo de salmuera en gran escala podría generar infiltración de agua dulce hacia los salares. “Hay que hacer constantemente una medición de qué es lo que pasa con los niveles de ríos, de arroyos, incluso el agua subterránea, y eventualmente estar preparados para bajar el bombeo”, precisó.
