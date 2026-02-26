Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

Argentina integra el denominado “triángulo del litio” junto a Chile y Bolivia , países que concentran cerca de la mitad de los recursos mundiales de este mineral. Y las proyecciones oficiales indican que podría posicionarse como el segundo productor mundial en la próxima década si se concretan los proyectos en desarrollo.

Chequeado. Caso Cecilia Strzyzowski: perpetua para César Sena y sus padres por el femicidio que conmocionó al país

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en su primer año de vigencia, recibió 22 proyectos por US$ 35.500 millones, de los cuales el 64% corresponden al sector minero . En el NOA se destacan el Proyecto Hombre Muerto Oeste (Galan Lithium, US$ 217 millones) y la ampliación de capacidad del Proyecto Rincón (Rio Tinto, US$ 2.744 millones).

En Jujuy, la ampliación de la planta de EXAR también fue presentada bajo este régimen.

La concentración de litio en esta región responde a condiciones geológicas específicas. “ Los depósitos de litio en salmueras, que son los más ricos y de explotación tecnológica más sencilla, se encuentran únicamente en estas 3 provincias ”, explicó a TodoJujuy -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- Victoria Flexer, doctora en Bioquímica y directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía (CIDMEJu-Conicet).

El triángulo provincial del litio: Jujuy, Salta y Catamarca

La producción argentina de litio se concentra principalmente en el norte del país, según el relevamiento de proyectos mineros realizado por la Secretaría de Minería de Nación actualizado al 4 de diciembre de 2025. Jujuy, Salta y Catamarca suman 57 proyectos en distintas etapas de desarrollo.

De ese total, 7 se encuentran en producción, 5 en etapa de construcción, 2 en factibilidad, 3 en prefactibilidad y 4 en evaluación económica preliminar. A su vez, hay 26 proyectos en exploración avanzada, 6 en exploración inicial y 4 en etapa de prospección.

Pese a ocupar el tercer lugar en reservas, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), Argentina es actualmente el quinto productor global, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue.

El litio en Jujuy

Jujuy se consolidó como uno de los nodos más relevantes del litio argentino. En 2025, con US$ 953 millones de exportaciones, Jujuy fue la tercera jurisdicción minera exportadora del país. En materia laboral, a diciembre de 2025 se registraron alrededor de 9.900 trabajadores entre directos e indirectos,.

Según el tablero oficial de la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia de Jujuy cuenta con 6 proyectos en distintos estados: 2 se encuentran en producción, 2 en etapa de prefactibilidad, 1 en exploración avanzada y 1 en exploración inicial.

En producción de litio se encuentran los 2 proyectos que sostienen la actividad litífera provincial: Olaroz (operado por la ex Allkem, actual Río Tinto Group) y Cauchari-Olaroz (Exar). Ambos proyectos cuentan con participación de la empresa provincial JEMSE, a través de la cual el Estado de Jujuy actúa no solo como regulador del sector, sino también como socio empresario.

En prefactibilidad se ubican los proyectos Cauchari, operado por Australis Corp. con capital de origen estadounidense, y Cauchari JV, impulsado por Río Tinto Group desde el Reino Unido.

En exploración avanzada, Solaroz, controlado por Lithium Energy Ltda. (Australia), con participación minoritaria de capitales chinos. Finalmente, en exploración inicial se encuentra Formertera-Cilón, a cargo de Patagonia Lithium, también de origen australiano, enfocado en estudios geológicos preliminares.

Salta: exportaciones y ampliación de capacidad

Según la Secretaría de Minería de la Nación, Salta registra 33 proyectos de litio en distintos estados de desarrollo: 2 proyectos en producción, 3 en construcción, 3 en evaluación económica preliminar, 1 en factibilidad, 1 en prefactibilidad, 1 en exploración inicial y 22 en exploración avanzada.

En producción se encuentran los proyectos: Centenario-Ratones, operado por Eramet (Francia), y Mariana, a cargo de Ganfeng Lithium (China). En etapa de construcción aparecen: Rincón (Argosy Minerals, Australia), Sal de los Ángeles (Revotech Asia, China) y Salar del Rincón (Río Tinto Group, Reino Unido).

Por otro lado, hay 3 proyectos en evaluación económica preliminar: Hombre Muerto Norte, Río Grande y Salar Tolillar, además de 1 proyecto en factibilidad (Pozuelos Pastos Grandes) y 1 en prefactibilidad (Arizaro), con participación de grupos internacionales de Corea del Sur, Canadá y China. Los restantes están en etapa de exploración avanzada (22) e inicial (1).

Catamarca: expansión del portafolio y nuevos jugadores

Catamarca cuenta con 18 proyectos de litio. En producción se encuentran los proyectos Fénix, operado por Río Tinto Group, y Tres Quebradas, a cargo de Zijin Mining Group con participación de capitales internacionales de origen británico y chino, respectivamente.

En etapa de construcción figuran los proyectos Hombre Muerto Oeste y Sal de Vida, desarrollados por Galan Lithium Limited y Río Tinto Group, que avanzan en infraestructura. También hay proyectos en factibilidad y evaluación económica preliminar, como Kachi y Candelas, en los que participan compañías con capitales de origen australiano.

En exploración avanzada e inicial se contabilizan 7 proyectos y hay 4 proyectos en etapa de prospección. El tablero oficial de la Secretaría de Minería también identifica proyectos interprovinciales como el proyecto Sal de Oro, actualmente en producción, operado por POSCO Holdings Inc y ubicado entre Salta y Catamarca.

Uso del agua y eficiencia en la extracción

El principal interrogante ambiental de la minería del litio es el agua. Victoria Flexer detalla que la actividad bombea grandes volúmenes de salmuera, un fluido con aproximadamente 10 veces más sal que el agua de mar. Aunque no es apta para consumo ni riego, su extracción en escala productiva puede alterar el equilibrio hídrico de los salares.

Con la tecnología actual de evaporación en pozos, se recupera entre el 50% y el 70% del litio contenido en la salmuera. “Si lográramos aumentar esa tasa de recuperación, podríamos producir más sin aumentar el volumen de bombeo”, señaló Flexer.

La científica también precisó que en la etapa de exploración se extraen entre 50 y 300 litros para análisis puntuales, mientras que en producción el bombeo puede rondar los 20 litros por segundo por pozo, en operación continua.

Flexer advirtió que el eje del debate es el impacto hídrico. La científica explicó que el consumo de salmuera en gran escala podría generar infiltración de agua dulce hacia los salares. “Hay que hacer constantemente una medición de qué es lo que pasa con los niveles de ríos, de arroyos, incluso el agua subterránea, y eventualmente estar preparados para bajar el bombeo”, precisó.

Mapa de la Puna Argentina mostrando los salares más importantes.

Mapa de la Puna Argentina mostrando los salares más importantes.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.