Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Un cuerpo apareció en las últimas horas en el Río Grande, a la altura de Palpalá, en medio del operativo que la Policía despliega desde hace días para dar con Juan Valentín Vera, de 45 años, quien desapareció en ese sector.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la persona encontrada. Las pericias buscan determinar si se trata del hombre intensamente buscado desde el martes pasado.

La búsqueda se inició luego de que Vera se extraviara en los márgenes del río junto a su hermano, quien fue hallado sin vida el viernes. Desde entonces, distintas unidades operativas trabajan en la zona con rastrillajes diarios.

Durante la mañana del martes, los equipos recorrieron nuevamente ambas márgenes del cauce sin resultados positivos. Horas más tarde se produjo el hallazgo del cuerpo, lo que abrió una nueva etapa en la investigación.

El director de Defensa Civil, Ariel Mamani, explicó que el operativo enfrenta dificultades por el volumen de agua. “Sigue la búsqueda. De acuerdo a los indicios y la información que tenemos, es una búsqueda bastante difícil. El problema es que hay mucho caudal. Incluso pusimos un can que teníamos de búsqueda”, señaló en declaraciones a TodoJujuy.

Cada jornada inicia con la conformación de un grupo de trabajo en la Sección 32 de Malvinas. Desde allí se distribuyen las áreas a cubrir. “Se arma todos los días un grupo de trabajo. Nos juntamos en la Sección 32 de Malvinas y desde ahí se distribuyen los lugares. Se hace un croquis y se delimitan los sectores”, detalló Mamani.

Rastrillajes desde el puente Zapla hacia zonas bajas

Las tareas se concentran actualmente desde el puente Zapla hacia sectores más bajos del Río Grande. En el lugar intervienen Bomberos, efectivos policiales y voluntarios de Palpalá.

El aumento del caudal complica el acceso a determinados puntos del río. “Hay lugares donde el caudal es muy fuerte y por ahora es difícil buscar. Se está trabajando desde el puente Zapla hacia abajo con personal de Bomberos y voluntarios de Palpalá”, indicó el funcionario.

Mientras se aguarda la identificación oficial del cuerpo hallado, el operativo permanece activo y bajo coordinación de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

Recomendaciones ante crecidas del Río Grande

Desde los equipos de emergencia reiteraron la importancia de evitar el ingreso a ríos y espejos de agua durante jornadas de lluvia o cuando se registra aumento del caudal.

También solicitaron consultar el pronóstico antes de realizar actividades al aire libre y respetar las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.