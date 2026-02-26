jueves 26 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 13:58
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Este mediodía encontraron un cuerpo en el río Grande. Aún no confirman si se trata del hombre desaparecido desde la semana pasada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuerpo en el río GRande

Un cuerpo apareció en las últimas horas en el Río Grande, a la altura de Palpalá, en medio del operativo que la Policía despliega desde hace días para dar con Juan Valentín Vera, de 45 años, quien desapareció en ese sector.

Lee además
La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"
Operativo en el Río Grande por la búsqueda de Juan Vera.
Rastrillajes.

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de la persona encontrada. Las pericias buscan determinar si se trata del hombre intensamente buscado desde el martes pasado.

La búsqueda se inició luego de que Vera se extraviara en los márgenes del río junto a su hermano, quien fue hallado sin vida el viernes. Desde entonces, distintas unidades operativas trabajan en la zona con rastrillajes diarios.

Operativo activo y condiciones complejas

Durante la mañana del martes, los equipos recorrieron nuevamente ambas márgenes del cauce sin resultados positivos. Horas más tarde se produjo el hallazgo del cuerpo, lo que abrió una nueva etapa en la investigación.

El director de Defensa Civil, Ariel Mamani, explicó que el operativo enfrenta dificultades por el volumen de agua. “Sigue la búsqueda. De acuerdo a los indicios y la información que tenemos, es una búsqueda bastante difícil. El problema es que hay mucho caudal. Incluso pusimos un can que teníamos de búsqueda”, señaló en declaraciones a TodoJujuy.

Cada jornada inicia con la conformación de un grupo de trabajo en la Sección 32 de Malvinas. Desde allí se distribuyen las áreas a cubrir. “Se arma todos los días un grupo de trabajo. Nos juntamos en la Sección 32 de Malvinas y desde ahí se distribuyen los lugares. Se hace un croquis y se delimitan los sectores”, detalló Mamani.

Rastrillajes desde el puente Zapla hacia zonas bajas

Las tareas se concentran actualmente desde el puente Zapla hacia sectores más bajos del Río Grande. En el lugar intervienen Bomberos, efectivos policiales y voluntarios de Palpalá.

El aumento del caudal complica el acceso a determinados puntos del río. “Hay lugares donde el caudal es muy fuerte y por ahora es difícil buscar. Se está trabajando desde el puente Zapla hacia abajo con personal de Bomberos y voluntarios de Palpalá”, indicó el funcionario.

Mientras se aguarda la identificación oficial del cuerpo hallado, el operativo permanece activo y bajo coordinación de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

Recomendaciones ante crecidas del Río Grande

Desde los equipos de emergencia reiteraron la importancia de evitar el ingreso a ríos y espejos de agua durante jornadas de lluvia o cuando se registra aumento del caudal.

También solicitaron consultar el pronóstico antes de realizar actividades al aire libre y respetar las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona 

De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ

El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3

Lo que se lee ahora
La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Frutas en el mercado.
Alimentación.

La fruta más consumida del país se produce en el norte y Jujuy está en el mapa

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo video
Educación.

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

Operativo en el Río Grande por la búsqueda de Juan Vera.
Rastrillajes.

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

UPD (foto ilustrativa). video
Encuesta.

Qué opinan los jujeños sobre el UPD: una tradición que "preocupa"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel