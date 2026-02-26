jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 14:00
Automovilismo.

El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3

El piloto jujeño ganó en el debut 2026 en La Plata y buscará sostener la punta en la segunda fecha del Turismo Pista con altas expectativas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tras un debut triunfal en el autódromo de La Plata, Stieglitz llega al circuito pampeano con el objetivo de repetir el rendimiento y mantenerse en lo más alto del campeonato.

La competencia se disputará del 27 y 28 de febrero al 1 de marzo en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, un trazado técnico y veloz que suele ofrecer carreras exigentes.

“Llegamos con muchas expectativas positivas. La primera fecha fue muy positiva y nos dejó con mucho entusiasmo. Ahora para esta fecha voy más enfocado, sabiendo que Toay es un circuito que me gusta mucho”, expresó el piloto.

El piloto de Jujuy se convirtió en el primer vencedor del 2026 para la Clase Tres (1)

El piloto jujeño se prepara para la segunda carrera

De cara a esta segunda presentación del año, el equipo realizó una revisión completa del Renault Clio con el que compite en la Clase 3.

“Se repasó el auto completo, el motor también. Vamos con buenas expectativas. El equipo trabajó mucho y el objetivo es sumar todos los puntos posibles”, señaló Stieglitz.

La Clase 3 es la divisional más competitiva del Turismo Pista y reúne a pilotos de todo el país, lo que convierte cada fecha en una instancia clave para la pelea por el campeonato.

Con el liderazgo en el campeonato, la estrategia apunta a sostener la regularidad y sumar fuerte en clasificación, series y final.

El piloto de Jujuy se convirtió en el primer vencedor del 2026 para la Clase Tres (3)

