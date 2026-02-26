River Plate recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo pone punto final a su segunda etapa como entrenador de River Plate. El técnico anunció que el encuentro de hoy frente a Banfield será el último al mando del equipo. Será a partir de las 19:30 en el Estadio Monumental.

Fútbol. Marcelo Gallardo se va de River Plate: se despide el jueves ante Banfield en el Monumental

El compromiso se disputa esta noche en el estadio Monumental y adquiere un valor especial: representa la despedida formal del Muñeco tras su regreso en 2024. La decisión se conoció días después de la derrota ante Vélez Sarsfield, resultado que profundizó un panorama irregular en el torneo.

En su mensaje, el entrenador agradeció el respaldo de los hinchas y reconoció que el proyecto no alcanzó los objetivos planteados. El anuncio aceleró un cierre que ya generaba especulaciones dentro del mundo River.

El contraste entre dos etapas

La primera experiencia de Gallardo, iniciada en 2014, transformó la historia reciente del club. Durante ese período, River conquistó 14 títulos oficiales, incluidos dos trofeos de la Copa Libertadores y una Copa Sudamericana. El equipo consolidó una identidad competitiva y se posicionó entre los protagonistas del continente.

Aquel ciclo también quedó marcado por la final continental frente a Boca Juniors en Madrid, un episodio que se instaló como uno de los hitos más relevantes del fútbol argentino. El entrenador asumió un rol central en la planificación deportiva y en la construcción de un modelo integral.

El regreso, sin embargo, no replicó ese impacto. Desde 2024 hasta la actualidad, el equipo disputó 85 partidos con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. La inversión en refuerzos no se tradujo en títulos y el rendimiento mostró altibajos.

La influencia en la estructura del club

Más allá de los resultados, la impronta de Gallardo trascendió el campo de juego. El proyecto incluyó una fuerte intervención en las divisiones juveniles, con una línea de trabajo unificada desde las categorías infantiles hasta la Primera División.

El entrenador fijó pautas sobre estilo, intensidad y disciplina. La premisa interna priorizó dinámica y compromiso físico sin abandonar el sello técnico histórico del club. Esa metodología derivó en la proyección de futbolistas que luego dieron el salto al exterior.

Las transferencias de Julián Álvarez al Manchester City, Enzo Fernández al Benfica, Claudio Echeverri también al Manchester City y Franco Mastantuono al Real Madrid reflejan el impacto del modelo formativo.

Obras y modernización institucional

Durante su primer mandato tomó forma el River Camp en Ezeiza, un centro de entrenamiento que redefinió la logística del plantel profesional y las inferiores. El complejo sumó infraestructura deportiva y áreas específicas para el desarrollo integral de los futbolistas.

La modernización alcanzó además al estadio Monumental. En plena pandemia, el club renovó el campo de juego con tecnología híbrida y optimizó el sistema de drenaje. Más adelante avanzó con la ampliación de la capacidad, lo que posicionó al estadio como el de mayor aforo entre clubes de Sudamérica.

En la gestión encabezada por Stefano Di Carlo, Gallardo también asumió responsabilidades ejecutivas dentro del área de fútbol profesional, con injerencia en decisiones estratégicas.