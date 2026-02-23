martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 21:26
Fútbol.

Marcelo Gallardo se va de River Plate: se despide el jueves ante Banfield en el Monumental

Tras una racha negativa en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo confirmó que este jueves dirigirá su último partido como DT del Millonario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcelo Gallardo, DT de River.

Marcelo Gallardo, DT de River.

Lee además
River Plate vs. Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina 2026.  
Fútbol argentino.

Hoy juega River Plate vs Ciudad Bolívar por Copa Argentina: hora y posibles formaciones
con un gol de juanfer quintero sobre el final, river le gano a bolivar 
Clasificación.

Con un gol de Juanfer Quintero sobre el final, River le ganó a Bolívar 

El segundo ciclo del “Muñeco” al frente del Millonario estuvo lejos de los niveles alcanzados en su primera etapa. En el Torneo Apertura, River viene de acumular tres derrotas consecutivas y atraviesa una racha negativa que incluyó 13 caídas en los últimos 20 partidos, un escenario que terminó acelerando la determinación del entrenador.

X2Twitter.com_MK4nBhnKHk7MiDeA_2160p

La derrota ante Vélez, en la que el equipo fue claramente superado durante el primer tiempo, resultó un punto de quiebre. Tras ese encuentro, Gallardo analizó su continuidad y decidió dar un paso al costado para descomprimir el clima interno y permitir una reconfiguración del proyecto deportivo.

La noticia fue confirmada por el propio DT a través de un video difundido por el club en redes sociales, donde agradeció a los hinchas, a los jugadores y a los trabajadores de la institución. River afrontará ahora el desafío de definir quién será el próximo entrenador en medio de un calendario exigente y con objetivos deportivos aún en juego.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy juega River Plate vs Ciudad Bolívar por Copa Argentina: hora y posibles formaciones

Con un gol de Juanfer Quintero sobre el final, River le ganó a Bolívar 

Vélez Sarsfield le ganó a River Plate con gol de Manuel Lanzini

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Los clubes del fútbol argentino llamaron a un paro: cuándo es y qué fechas se verán afectadas

Lo que se lee ahora
Mercedes González Firpo, la jujeña en Las Leoncitas.
Hockey.

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel