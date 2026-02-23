lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 08:45
Tiempo.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

La semana comenzó con lluvias de diversa intensidad y Jujuy se mantiene bajo alerta amarilla por tormentas durante los póximos días.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Jujuy sigue bajo alerta amarilla: hasta cuándo se mantienen las lluvias

Jujuy continúa bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias persistentes, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico actualizado este lunes 23 de febrero anticipa inestabilidad durante varios días, con precipitaciones de variada intensidad y mejoras temporarias.

Tormentas fuertes para el inicio de la semana

De acuerdo con el parte oficial actualizado a las 6.23, este lunes se presenta con tormentas fuertes durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde se prevén tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada, entre 40% y 70% durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y 24°C de máxima. El viento soplará leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Martes con mejoras parciales, pero vuelve la inestabilidad

Para el martes 24 de febrero, el SMN anticipa un escenario variable. Durante la madrugada se esperan chaparrones (10% a 40% de probabilidad), mientras que por la mañana el cielo estará mayormente nublado y con baja chance de lluvias (0% a 10%).

Sin embargo, hacia la tarde y la noche regresarán las tormentas fuertes, nuevamente con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%.

Las temperaturas subirán, con una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 31°C.

¿Hasta cuándo se mantendrán las lluvias?

El pronóstico extendido a siete días indica que la inestabilidad continuará al menos hasta el domingo.

  • Miércoles: mínima de 18°C y máxima de 28°C.

  • Jueves: mínima de 15°C y máxima de 26°C.

  • Viernes: mínima de 18°C y máxima de 26°C.

  • Sábado: mínima de 19°C y máxima de 30°C.

  • Domingo: mínima de 20°C y máxima de 31°C.

Si bien las condiciones pueden presentar mejoras temporarias, el reporte oficial señala que las lluvias y tormentas persistirán de manera intermitente durante toda la semana, manteniendo a la provincia bajo vigilancia meteorológica.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante este escenario, se recomienda a la población:

  • Evitar circular por zonas anegadas.

  • No sacar la basura para impedir obstrucciones.

  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

La situación continuará siendo monitoreada y no se descartan actualizaciones en el nivel de alerta si las condiciones meteorológicas se intensifican.

