Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

La provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas: tanto hoy como mañana se pueden producir las lluvias. Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

La alerta rige para las siguientes regiones: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Además se suman: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

Los fenómenos pueden estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica , abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h . Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros , con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto del fenómeno se prevén para el viernes por la noche, el sábado por la mañana y nuevamente el sábado por la noche, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas. La alerta se mantiene hasta el día domingo en horario matutino, con probables tormentas eléctricas.

Temperatura para el fin de semana

Según indica el SMN, para este sábado la mínima comenzó en 18ºC mientras que la máxima no va a superar los 25ºC, las tormentas fuertes llegarían a partir de esta tarde-noche con una probabilidad del 70%. En el caso del domingo, se espera una mínima de 16ºC y una máxima de 23ºC. En este caso se espera que las tormentas fuertes lleguen durante la madrugada.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.