sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 09:05
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

El SMN renovó la alerta por tormentas, posible granizo y actividad eléctrica en varios sectores de la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

La provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas: tanto hoy como mañana se pueden producir las lluvias. Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

Lee además
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA
Clima.

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Zonas afectadas y momentos de mayor intensidad

La alerta rige para las siguientes regiones: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Además se suman: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi.

alerta amarilla - febrero

Los fenómenos pueden estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Los momentos de mayor impacto del fenómeno se prevén para el viernes por la noche, el sábado por la mañana y nuevamente el sábado por la noche, cuando podrían registrarse las tormentas más intensas. La alerta se mantiene hasta el día domingo en horario matutino, con probables tormentas eléctricas.

Temperatura para el fin de semana

Según indica el SMN, para este sábado la mínima comenzó en 18ºC mientras que la máxima no va a superar los 25ºC, las tormentas fuertes llegarían a partir de esta tarde-noche con una probabilidad del 70%. En el caso del domingo, se espera una mínima de 16ºC y una máxima de 23ºC. En este caso se espera que las tormentas fuertes lleguen durante la madrugada.

tormentas en Jujuy

Recomendaciones ante la alerta

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas durante carnaval: el pronóstico para los próximos días

Alerta por tormentas fuertes en Jujuy: rige para diez departamentos

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana

Lo que se lee ahora
Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor
Violencia.

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel