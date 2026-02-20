Carnaval Joven en Parque San Martín: tarde de deporte y música para adolescentes

El municipio realizará este sábado 21 de febrero el Carnaval Joven en el Centro Deportivo Municipal N°1 “Pajarito” Cid Conde, ubicado en la punta norte del Parque San Martín. La actividad se desarrollará de 15 a 18 horas y estará destinada a adolescentes de entre 13 y 18 años.
La jornada buscará ofrecer un espacio de encuentro para jóvenes, con competencias deportivas y propuestas artísticas en el marco de las celebraciones de carnaval.
Deportes urbanos y torneos en el Carnaval
El director general de Deportes, Gustavo Hiruela, informó que la iniciativa se desarrollará en el extremo norte del parque y convocará a adolescentes para compartir una tarde con actividades físicas y recreativas.
En el área deportiva se organizará un torneo de triples y un concurso de volcadas en básquet, además de un torneo relámpago de vóley 4×4. Los equipos podrán inscribirse previamente o el mismo día del evento en el predio.
Desde la Subdirección de Deportes señalaron que las competencias estarán acompañadas por DJs y artistas invitados, con el objetivo de sumar un atractivo cultural a la propuesta deportiva.
Fiesta, intervenciones y plataforma 360
El Carnaval Joven incluirá Fiesta de la Espuma, nieve artificial, talco, serpentina y papel picado. También habrá body paint con temática carnavalera y stands para intervenir remeras y prendas.
La coordinadora de Desarrollo Humano, Bárbara Benítez, indicó que los participantes deberán llevar remeras, gorras o prendas que deseen personalizar durante la actividad.
Además, se instalará una plataforma 360 para la grabación de videos y toma de fotografías, lo que permitirá a los adolescentes registrar su participación en la jornada.
Inscripciones y modalidad de participación
Las inscripciones estarán habilitadas únicamente para los equipos que participen en los torneos deportivos. El resto de las actividades se desarrollará de manera simultánea y abierta para quienes asistan al predio.
Desde la organización recomendaron que los equipos definan nombre y conformación con anticipación para agilizar el registro. También informaron que familiares podrán acompañar como público durante las competencias.
