viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 07:36
Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Reforma Laboral y los legisladores jujeños dividieron posturas entre el respaldo y el rechazo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Diputados aprobó la Reforma Laboral.

El texto consiguió 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones. Durante el debate se eliminó el artículo vinculado a licencias médicas, por lo que la iniciativa regresará a la Cámara alta para su revisión. El oficialismo busca convertir la propuesta en ley antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dará su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En ese contexto nacional, la mirada en Jujuy se centró en el comportamiento de sus seis diputados, distribuidos en tres bloques políticos.

En Unión por la Patria, el diputado Guillermo Snopek rechazó la propuesta y se alineó con los sectores que cuestionaron el contenido de la norma. Su voto formó parte del grupo de 115 legisladores que se pronunciaron en contra.

Por el lado de La Libertad Avanza, los tres representantes jujeños respaldaron el proyecto. Manuel Quintar, Bárbara Andreussi y Alfredo Gonzales votaron a favor.

El contexto político de la votación

La aprobación en general del proyecto reflejó el respaldo de bloques aliados al Gobierno nacional, como el PRO, la UCR y el MID, además de espacios provinciales. Con esos apoyos, el oficialismo alcanzó la mayoría necesaria para avanzar con la reforma.

El tratamiento incluyó una modificación puntual: la eliminación del artículo referido a licencias médicas. Ese cambio obliga a que el Senado vuelva a analizar el texto antes de su sanción definitiva.

En la sesión, la suma de los votos libertarios y de sus aliados resultó determinante. El objetivo político inmediato apunta a sancionar la ley antes del inicio formal del período ordinario del Congreso.

