Cómo votaron los diputados jujeños en la Reforma Laboral

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Reforma Laboral que el Senado envió con media sanción . La votación dejó un mapa político con acuerdos amplios y diferencias marcadas. En ese escenario, los representantes de Jujuy fijaron posición y hubo votos en ambos sentidos.

El texto consiguió 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones. Durante el debate se eliminó el artículo vinculado a licencias médicas, por lo que la iniciativa regresará a la Cámara alta para su revisión. El oficialismo busca convertir la propuesta en ley antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dará su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

En ese contexto nacional, la mirada en Jujuy se centró en el comportamiento de sus seis diputados, distribuidos en tres bloques políticos.

Dentro del espacio Provincias Unidas , la ex ministra de Ambiente jujeña María Inés Zigarán votó en contra del proyecto. En el mismo bloque, Jorge Rizzotti acompañó la iniciativa y emitió su voto afirmativo.

En Unión por la Patria, el diputado Guillermo Snopek rechazó la propuesta y se alineó con los sectores que cuestionaron el contenido de la norma. Su voto formó parte del grupo de 115 legisladores que se pronunciaron en contra.

Por el lado de La Libertad Avanza, los tres representantes jujeños respaldaron el proyecto. Manuel Quintar, Bárbara Andreussi y Alfredo Gonzales votaron a favor.

El contexto político de la votación

La aprobación en general del proyecto reflejó el respaldo de bloques aliados al Gobierno nacional, como el PRO, la UCR y el MID, además de espacios provinciales. Con esos apoyos, el oficialismo alcanzó la mayoría necesaria para avanzar con la reforma.

El tratamiento incluyó una modificación puntual: la eliminación del artículo referido a licencias médicas. Ese cambio obliga a que el Senado vuelva a analizar el texto antes de su sanción definitiva.

En la sesión, la suma de los votos libertarios y de sus aliados resultó determinante. El objetivo político inmediato apunta a sancionar la ley antes del inicio formal del período ordinario del Congreso.