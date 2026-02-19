jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 14:48
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

La Tesorería provincial acreditará el beneficio el 21 de febrero. El Ejecutivo detalló mejoras en la paritaria docente.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ayuda escolar.

Ayuda escolar.

Lee además
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
Economía.

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera
Ayuda escolar.
Hacienda.

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

El anuncio se enmarca en la propuesta paritaria integral presentada por el Ejecutivo y confirmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo. El depósito busca acompañar los gastos de inicio de clases y forma parte del esquema de medidas económicas definidas por la Provincia.

Cómo impacta la ayuda escolar

La acreditación se realizará en una sola cuota y quedará disponible en las cuentas sueldo de los empleados públicos. La medida alcanza a docentes y personal de la administración central.

Desde el área económica señalaron que el pago se concreta días antes del arranque formal de las clases, previsto para comienzos de marzo, con el objetivo de aliviar el gasto familiar.

El beneficio se suma a la actualización salarial que el Ejecutivo negocia con los gremios en el marco de la paritaria 2026.

Ayuda escolar

Mejora en la oferta salarial

La semana pasada, el Gobierno provincial presentó una mejora en la propuesta de incremento para el sector docente. Según informó Cardozo, los porcentajes se mantienen en un 4% acumulativo para febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio.

El funcionario precisó que 40.000 pesos del adicional por persona se convertirán al básico y al no remunerativo bonificable hasta junio. “Vamos a convertir 5.000 pesos por mes al básico y 5.000 pesos por mes al adicional bonificable. Eso mejora notoriamente la oferta inicial”, expresó.

De acuerdo a lo informado, la propuesta responde a pedidos de conversión y blanqueo planteados por los gremios en las reuniones paritarias.

Presentismo y asignaciones familiares

El ministro también confirmó un aumento en las asignaciones familiares y la suba del premio por presentismo del 20% al 30%. “Reforzamos el presentismo porque queremos priorizar que los alumnos estén en las aulas”, señaló.

Cardozo indicó que la mayoría de los gremios aceptó la propuesta, con excepción de un sindicato que resolverá su postura en asamblea.

“La paritaria no está cerrada”, aclaró el titular de Hacienda, al tiempo que remarcó que la negociación se ajusta a los parámetros inflacionarios nacionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

Denuncian al PAMI por delitos de "Lesiones contra la persona" y "Homicidio".

La Legislatura de Jujuy realizará mañana la sesión preparatoria

Hallaron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en Jujuy

Lo que se lee ahora
paro de transporte: habilitan tramite online para justificar la inasistencia laboral en jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará con el transporte en Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas  video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel