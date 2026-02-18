Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Colectivos en Jujuy.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Jujuy confirmó su adhesión al paro nacional de actividades convocado por el Consejo Directivo Nacional del gremio, por lo que este jueves 19 de febrero no habrá servicio de transporte público en la provincia.

A qué hora deja de funcionar el transporte en Jujuy Según informó el sindicato, la medida de fuerza comenzará a regir desde las 00:00 horas del jueves, por lo que los colectivos urbanos e interurbanos funcionarán con normalidad hasta la medianoche de este miércoles 18 de febrero. A partir de ese momento, el servicio quedará totalmente interrumpido durante toda la jornada del jueves.

colectivos urbanos jujuy Motivos del paro El paro se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, que desde el gremio consideran un retroceso en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo y protección del salario de los trabajadores del transporte y del movimiento obrero en general. Además, advierten que los cambios propuestos afectan la estabilidad laboral, la negociación colectiva y derechos conquistados históricamente.

En el plano provincial, la UTA Jujuy señaló que acompaña la medida con el objetivo de exigir la convocatoria urgente a una mesa de diálogo entre el sector empresario, las autoridades y los representantes de los trabajadores. El reclamo apunta a lograr soluciones concretas frente a los pedidos salariales y laborales que el gremio viene planteando desde hace tiempo.

Desde el sindicato recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias para este jueves y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la UTA ante cualquier novedad o modificación en el alcance de la medida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.