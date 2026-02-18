Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

A qué hora deja defuncionar el transporte en Jujuy
Según informó el sindicato, la medida de fuerza comenzará a regir desde las 00:00 horas del jueves, por lo que los colectivos urbanos e interurbanos funcionarán con normalidad hasta la medianoche de este miércoles 18 de febrero. A partir de ese momento, el servicio quedará totalmente interrumpido durante toda la jornada del jueves.
Motivos del paro
El paro se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, que desde el gremio consideran un retroceso en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo y protección del salario de los trabajadores del transporte y del movimiento obrero en general. Además, advierten que los cambios propuestos afectan la estabilidad laboral, la negociación colectiva y derechos conquistados históricamente.
En el plano provincial, la UTA Jujuy señaló que acompaña la medida con el objetivo de exigir la convocatoria urgente a una mesa de diálogo entre el sector empresario, las autoridades y los representantes de los trabajadores. El reclamo apunta a lograr soluciones concretas frente a los pedidos salariales y laborales que el gremio viene planteando desde hace tiempo.
Desde el sindicato recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias para este jueves y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la UTA ante cualquier novedad o modificación en el alcance de la medida.