LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuos en Jujuy

LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuo.

La Dirección General de Higiene Urbana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo para este jueves 19 de febrero, se suspenderán los servicios de limpieza y recolección de residuos que brinda la empresa LIMSA.

La interrupción comenzará este miércoles 18 de febrero a las 21:00 y se extenderá por 24 horas, por lo que no habrá recolección durante toda la jornada del jueves.

Servicios que no se prestarán Desde el área municipal, que depende de la Secretaría de Servicios Públicos, detallaron que la medida de fuerza impactará en los siguientes servicios:

Recolección de residuos domiciliaria

Recolección comercial

Recolección de patógenos

Barrido

Barrido manual

Contenedores municipales

Recolección de malezas y escombros

Barrido mecánico El Gobierno les descontará el pago del día a los estatales A pocas horas de que se inicie el tratamiento en comisión del proyecto de modificación de la legislación laboral en la Cámara de Diputados, fuentes del gobierno de Javier Milei señalaron que se descontará el día a los trabajadores del Estado que se sumen a la huelga nacional impulsada por la CGT, prevista para coincidir con la discusión de la iniciativa en el recinto de la Cámara baja.

