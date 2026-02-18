miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 20:00
Servicios.

LIMSA se adhiere al paro de la CGT y suspende la recolección de residuos en Jujuy

La medida de fuerza nacional afectará durante 24 horas los servicios de limpieza y recolección que presta la empresa LIMSA en la capital jujeña.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La interrupción comenzará este miércoles 18 de febrero a las 21:00 y se extenderá por 24 horas, por lo que no habrá recolección durante toda la jornada del jueves.

Servicios que no se prestarán

Desde el área municipal, que depende de la Secretaría de Servicios Públicos, detallaron que la medida de fuerza impactará en los siguientes servicios:

  • Recolección de residuos domiciliaria

  • Recolección comercial

  • Recolección de patógenos

  • Barrido

  • Barrido manual

  • Contenedores municipales

  • Recolección de malezas y escombros

  • Barrido mecánico

El Gobierno les descontará el pago del día a los estatales

A pocas horas de que se inicie el tratamiento en comisión del proyecto de modificación de la legislación laboral en la Cámara de Diputados, fuentes del gobierno de Javier Milei señalaron que se descontará el día a los trabajadores del Estado que se sumen a la huelga nacional impulsada por la CGT, prevista para coincidir con la discusión de la iniciativa en el recinto de la Cámara baja.

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Por  Federico Franco

