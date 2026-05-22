Los Pumas en Jujuy: cuándo juegan, dónde será y qué se sabe de los entrenamientos

Jujuy ya comenzó a palpitar uno de los eventos deportivos más importantes del año. La provincia recibirá nuevamente a Los Pumas, que enfrentarán a Australia en un partido internacional que promete revolucionar al rugby local y movilizar a miles de fanáticos.

El presidente de la Unión Jujeña de Rugby, Martín Buitrago , habló con TodoJujuy y destacó la importancia que tiene para la provincia volver a ser sede de un espectáculo de este nivel. "No todos los días se tiene la suerte de poder tener un evento de esta calidad y de esta magnitud en la provincia"

El esperado encuentro se jugará el 29 de agosto en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy , escenario que volverá a albergar un partido de nivel internacional.

Buitrago explicó que la llegada de dos seleccionados de esta magnitud genera un enorme movimiento en la provincia, no solo durante el encuentro sino también en los días previos. "Cuando llegan dos selecciones de esta magnitud se genera un movimiento tremendo", sostuvo.

Cabe mencionar que desde la organización trabajan junto al Gobierno provincial y distintas áreas para coordinar una agenda que permita a los jujeños vivir la experiencia más allá del partido.

Los Pumas Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Entrenamientos abiertos y actividades para los fanáticos

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la posibilidad de ver de cerca a las figuras del rugby internacional. Según explicó Buitrago, Los Pumas entrenarán en el predio de Papel NOA y se analiza realizar actividades abiertas al público. "Habrá alguna actividad abierta para que la gente pueda visitarlos, vivir la experiencia, sacarse una foto y compartir el momento", puntualizó.

En el caso de Australia, todavía se ultiman detalles vinculados a la logística y al lugar que utilizará el seleccionado visitante.

Qué significa para el rugby jujeño

Para quienes viven el rugby desde hace años, la llegada de Los Pumas tiene un valor especial. Buitrago recordó que será la tercera visita del seleccionado nacional a la provincia y remarcó el orgullo que representa para el deporte local. "Es la tercera vez que nos visitan y poder disfrutarlos acá es algo inexplicable", expresó.

Además, destacó el crecimiento del modelo federal impulsado por la Unión Argentina de Rugby, que comenzó a llevar encuentros de estas características al interior del país. "Si vuelven es porque algo bien se hizo", sostuvo dando cuenta del trabajo que se hace en Jujuy respecto del deporte.