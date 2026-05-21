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21 de mayo de 2026 - 14:00
Jujuy.

Nevó en Tilcara: las increíbles imágenes de Molulo completamente blanco

Las imágenes sorprendieron por el paisaje cubierto de blanco tras la caída de nieve en Molulo, en la localidad de Tilcara.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
NIEVE EN TILCARA (2)

Una importante nevada se registró este jueves 21 de mayo en Molulo, en las alturas de las Sierras de Tilcara, donde el paisaje quedó cubierto de blanco por la caída de nieve. Las imágenes generaron sorpresa entre quienes observaron cómo la vegetación de la zona se transformó por completo a raíz del fenómeno.

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Molulo, cubierto de nieve

La nevada sorprendió en Molulo, una zona ubicada en las alturas de las Sierras de Tilcara. El frío y las condiciones del tiempo permitieron que la nieve cubriera parte del paisaje durante la jornada.

En las imágenes se puede ver cómo la vegetación quedó teñida de blanco, dejando una postal poco habitual y llamativa para la zona.

Embed - NIEVE EN TILCARA

¿Jujuy tendrá nieve este invierno? Un meteorólogo explicó qué condiciones deberían darse

En diálogo con TodoJujuy, el meteorólogo Edgardo Escobar explicó cuáles son las condiciones que deberían darse para que eso ocurra y aclaró que, por el momento, los pronósticos no muestran un escenario favorable para nevadas en zonas bajas.

Escobar explicó que los pronósticos trimestrales indican que las temperaturas podrían ubicarse levemente por encima de los valores medios para esta época. “Los pronósticos están indicando temperaturas levemente superiores a los valores medios”, señaló.

Además, señaló que las condiciones actuales corresponden a una etapa climática neutral. “Este es un claro indicador de que estamos en una etapa neutra y con posibilidad de ingresar a un fenómeno El Niño en cualquier momento”, sostuvo. Según detalló, ese comportamiento climático influye directamente sobre la posibilidad de precipitaciones níveas en distintas regiones.

Embed - ¿Jujuy tendrá nieve este invierno? Un meteorólogo explicó qué condiciones deberían darse

Qué tendría que pasar para que nieve en zonas bajas

El especialista aclaró que las nevadas en sectores de menor altura suelen estar más asociadas a otro fenómeno climático. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, explicó.

Por ese motivo, consideró que actualmente las probabilidades son menores. “Las nevadas se van a mantener en zonas altas y sectores de cordillera”, indicó.

NIEVE EN TILCARA (1)

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