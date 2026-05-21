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21 de mayo de 2026 - 15:43
Jujuy.

Estudiantes de la Técnica de Palpalá reparan mobiliario escolar para otras instituciones

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica (EET) de Palpalá reparan mobiliario escolar como parte de sus prácticas profesionalizantes.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estudiantes de la Técnica de Palpalá reparan mobiliarioescolar para otras instituciones

Estudiantes de la Técnica de Palpalá reparan mobiliario escolar para otras instituciones

Estudiantes de 6to año de la Escuela Educación Técnica (EET) de Palpalá trabajan en el arreglo de mobiliarios de escuelas y colegios, trabajo que forma parte del aprendizaje final antes de graduarse.

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Pablo Lamazar es docente de prácticas profesionalizantes de la escuela que funciona en la ciudad siderúrgica y es quien está a cargo de la movida. “Quería realizar una invitación a todos los colegios de Palpalá y Alto Comedero, que quizá tienen mobiliario dañado”.

Confirmó que trabajan en el mantenimiento y la reparación del mobiliario escolar. “Es prácticamente poner en valor esos mobiliarios que quizá están en desuso en estos momentos. Empezamos con el Secundario 5 y ya entregamos sillas. Ahora estamos con el Secundario 48 de Alto Comedero”.

Cómo es el proceso

Los alumnos se encargan de recibir el mobiliario, revisar y chequear cuántos daños tiene el mobiliario y luego siguen con el proceso de soldadura, desbaste, pintura, antióxido, y el remachado de las tablas que forman parte de la silla.

“Nosotros les pedimos a ellos que traigan sus sillas, como así también electrodos, discos de desbaste, discos de corte, pintura. Y nosotros hacemos todo lo que es mano de obra de reparación y mantenimiento”, explicó el profesor.

Estudiantes de la Técnica de Palpalá reparan mobiliario escolar para otras instituciones
Estudiantes de la Técnica de Palpalá reparan mobiliario escolar para otras instituciones

Estudiantes de la Técnica de Palpalá reparan mobiliario escolar para otras instituciones

“Realmente quedan bien. Hacemos una prueba de resistencia”, dijo Lamazar y resaltó que la idea nació por la “problemática que existe en la parte económica al no contar algunos alumnos con sus sillas, salen a buscar sillas y están dañadas”.

Un gesto solidario de los estudiantes en Palpalá

“No cobramos nada, es solamente el aprendizaje de los chicos que se perfeccionan tanto en soldadura como en manipulación de herramientas, como amolador angular. Esto les servirá para el futuro y en cuanto a su perfil profesional”.

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