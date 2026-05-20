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20 de mayo de 2026 - 17:00
País.

El pueblo escondido de San Luis con termas ideales para relajarse y encontrar la paz

Es un destino que invita al descanso y al contacto con la naturaleza, perfecto para quienes buscan disfrutar de baños termales en un entorno tranquilo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El pueblo oculto con unas termas soñadas. &nbsp;

El pueblo oculto con unas termas soñadas.

 

Balde es una pueblo chico situado en la provincia de San Luis, dentro de la región de Cuyo. Se caracteriza por ser un destino turístico argentino orientado al descanso, la relajación y el bienestar, en un entorno natural apacible. Por eso, si buscas tranquilidad, este destino es ideal para unas escapadas.

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Originado en sus comienzos como un asentamiento vinculado al ferrocarril, este lugar fue evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en un punto de interés destacado, impulsado principalmente por la presencia de sus reconocidas aguas termales.

Las aguas de este centro tienen beneficios comprobados para aliviar afecciones reumáticas, problemas hepáticos y trastornos musculares.

Estas aguas se distinguen por sus cualidades terapéuticas y sus efectos beneficiosos para la salud, con temperaturas que pueden llegar hasta los 43 °C.

El eje principal de la propuesta turística de Balde es su Centro Termal Municipal, un establecimiento de carácter histórico que abrió sus puertas en 1942. El complejo dispone de habitaciones privadas con baños termales, una piscina descubierta y un sector de camping, ofreciendo un entorno pensado para favorecer el descanso integral y la desconexión de los visitantes.

Las aguas de este establecimiento son reconocidas por sus efectos positivos en el tratamiento de dolencias reumáticas, afecciones del hígado y distintos problemas musculares, lo que lo posiciona como un destino destacado dentro del turismo orientado a la salud y el bienestar.

Cómo llegar a Balde.

A poca distancia, los visitantes pueden encontrarse con las impactantes Salinas del Bebedero, una vasta planicie salina que en la temporada invernal puede extenderse hasta aproximadamente 15 kilómetros.

Este atractivo natural no solo regala una vista impactante e inolvidable, sino que además brinda la oportunidad de recorrer una planta dedicada al tratamiento de sal para consumo humano, integrando de este modo una experiencia turística con contenido educativo junto con la observación de uno de los entornos más singulares de la región de Cuyo.

Se puede llegar a Balde a través de diferentes rutas dependiendo del punto de partida.

Dónde queda Balde

Balde está localizado dentro de la provincia de San Luis, a unos 32 kilómetros hacia el sudoeste de su ciudad capital. Se trata de un poblado enclavado en un entorno natural destacado, donde se combina la serenidad típica del paisaje cuyano con la proximidad a espacios de gran interés como las Salinas del Bebedero.

Gracias a su ubicación estratégica y de fácil acceso mediante la Ruta Nacional N.º 7 y la Ruta Provincial N.º 15, se presenta como una opción muy elegida para escapadas breves de fin de semana desde la capital provincial.

Lo que en sus orígenes fue un núcleo vinculado al ferrocarril fue transformándose con el tiempo hasta consolidarse como uno de los destinos termales más reservados y atractivos de Argentina. Aun conservando la esencia de una localidad pequeña, hoy brinda una propuesta integral para quienes buscan descanso, bienestar y los beneficios terapéuticos de la naturaleza.

El pueblo oculto con unas termas soñadas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Balde?

En Balde, la oferta de actividades se concentra sobre todo en el disfrute de sus aguas termales y en la exploración de los distintos atractivos naturales que se encuentran en sus alrededores:

  • Experimentar las propiedades terapéuticas de las aguas termales, que pueden llegar a los 43 °C, en el tradicional Centro Termal Municipal, un establecimiento inaugurado en 1942.
  • Utilizar las instalaciones del complejo termal, que ofrece habitaciones exclusivas con baños de aguas termales pensadas para tratamientos puntuales y de bienestar.
  • Hospedarse en la zona de camping habilitada dentro del predio termal, lo que permite una convivencia más directa y cercana con el entorno natural.
Este destino es el ideal para quienes buscan tener contacto con la naturaleza y tomarse baños relajantes.
  • Vivenciar las propiedades terapéuticas del agua, utilizadas para mitigar dolencias reumáticas, alteraciones hepáticas y distintos padecimientos musculares.
  • Conocer las impactantes Salinas del Bebedero, situadas a escasa distancia del lugar.
  • Realizar una visita a la planta de procesamiento de sal donde se procesa sal apta para consumo humano dentro del área de las salinas.

Cómo llegar a Balde

El acceso a Balde puede realizarse por distintas vías según el lugar de origen del viajero. Si se parte desde la ciudad de San Luis, capital provincial, el recorrido es de aproximadamente 32 kilómetros hacia el sudoeste, utilizando primero la Ruta Nacional N.º 7 y luego la Ruta Provincial N.º 15.

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En el caso de quienes viajan desde Villa Mercedes, el trayecto es más extenso, con una distancia cercana a los 127 kilómetros. En este itinerario se debe seguir la misma Ruta Nacional hasta la ciudad de San Luis y, desde allí, continuar hacia el sector sur hasta arribar a Balde.

Quienes salen desde Villa de Merlo deberán realizar un trayecto más largo, aunque igualmente sencillo de transitar. El recorrido implica circular por varias rutas provinciales, entre ellas la N.º 8, la N.º 17 y la N.º 20, hasta enlazar finalmente con la Ruta Provincial N.º 15, que conduce de manera directa hacia este apacible destino termal.

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