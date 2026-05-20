Inteligencia artificial: el desafío de capacitarse para usarla mejor en Jujuy

La necesidad de capacitarse para usar inteligencia artificial empieza a crecer entre los trabajadores argentinos, y Jujuy no queda afuera de ese escenario. Según datos de una encuesta nacional mencionada por Juan Guzmán, profesor de Sociología, el 51% de los trabajadores cree que la IA puede facilitar sus tareas, aunque muchos todavía aprenden por cuenta propia o no reciben herramientas desde sus empresas.

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Guzmán planteó que la relación entre las personas y la tecnología cambió con la llegada de la inteligencia artificial. A diferencia de otras herramientas que dependían completamente de una orden humana, la IA "puede tomar decisiones autónomas y trabajar junto a las personas".

En principio los seres humanos aprendimos a convivir con las herramientas tecnológicas, prendíamos y apagábamos esas herramientas, dependían de nosotros para todo. Ahora la IA toma decisiones autónomas y trabaja junto a nosotros. En principio los seres humanos aprendimos a convivir con las herramientas tecnológicas, prendíamos y apagábamos esas herramientas, dependían de nosotros para todo. Ahora la IA toma decisiones autónomas y trabaja junto a nosotros.

En ese sentido, el debate no pasa únicamente por usar o no estas herramientas, sino "por aprender a incorporarlas de manera útil en la vida laboral".

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Capacitación, el punto clave

A nivel nacional, una encuesta de una empresa dedicada a la búsqueda de talentos mostró que el 51% de los trabajadores cree que la IA le va a facilitar el trabajo.

Sin embargo, el mismo relevamiento marca una necesidad concreta de formación: el 41% de los trabajadores afirma que las empresas no les dan herramientas para usar inteligencia artificial, mientras que el 47% aprende de manera autodidacta.

Ese dato abre una discusión que también alcanza a los trabajadores jujeños: cómo prepararse para usar la IA de forma práctica, sin depender únicamente del aprendizaje individual.

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Complementar, no reemplazar

Guzmán explicó que existen dos formas de mirar el avance de la tecnología. Una se relaciona con las tareas automáticas y repetitivas, "donde la IA puede intervenir con mayor facilidad". La otra apunta a la capacidad de aumentación, es decir, "al uso de la inteligencia artificial como apoyo para mejorar el trabajo de las personas".

Desde esa mirada, la IA no necesariamente reemplaza lo que hace un profesional, sino que "puede complementar sus tareas, agilizar procesos y ampliar sus posibilidades", explicó el profesor jujeño.