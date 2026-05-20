Murió un hombre de 81 años que fue atacado en la Vieja Terminal.

Murió Desiderio Robustiano Paredes, un hombre de 81 años que permanecía internado en grave estado desde principios de mayo. La investigación por el violento ataque ocurrido en inmediaciones de la subida al Caracol, en la zona de la Vieja Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy .

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El fallecimiento ocurrió el viernes 15 de mayo, horas después de que se realizara la audiencia de imputación y pedido de prisión preventiva contra R. A. A., acusado por el hecho investigado por la fiscalía.

Tras conocerse la muerte de la víctima, el fiscal Emilio Alejandro Gurrieri adelantó que solicitará una nueva audiencia para ampliar la imputación y modificar la calificación legal en contra del detenido.

De acuerdo con la investigación judicial, el episodio sucedió durante la noche del 3 de mayo en el sector conocido como subida al Caracol , en cercanías de la ex Terminal.

Según establecieron los investigadores, la víctima apareció desorientada, golpeada y con visibles heridas. Personal de emergencia trasladó al hombre al Hospital Pablo Soria y posteriormente a una clínica privada debido a la gravedad de su estado de salud.

Durante varios días permaneció internado bajo cuidados médicos hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

La audiencia y la imputación contra el acusado

El pasado viernes se desarrolló la audiencia de imputación y prisión preventiva contra el sospechoso detenido en el marco de la causa.

En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la formalización de la imputación por el delito de robo agravado por lesiones graves, ya que hasta ese momento la víctima continuaba con vida.

El Juzgado de Control resolvió hacer lugar al pedido fiscal, validó la detención del acusado y ordenó prisión preventiva por un plazo de 45 días. Además, fijó cuatro meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria.

La detención y los elementos secuestrados

El acusado fue detenido el pasado 12 de mayo en inmediaciones del mismo sector donde ocurrió el ataque. Fuentes vinculadas a la causa informaron que durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir compatibles con las observadas en registros fílmicos incorporados a la investigación.

Según trascendió, el sospechoso posee antecedentes penales y condenas previas, datos que también forman parte del expediente judicial.

El pedido de la fiscalía a posibles testigos

Mientras avanza la investigación, la fiscalía solicitó colaboración a vecinos y personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido aquella noche.

El pedido apunta especialmente a quienes hayan estado en la zona de la subida al Caracol el pasado 3 de mayo o tengan datos relevantes sobre movimientos posteriores al ataque.

Las autoridades indicaron que cualquier testimonio puede presentarse en la sede de la Fiscalía N° 6, ubicada sobre calle Urquiza al 462, o en la dependencia policial más cercana.