viernes 15 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de mayo de 2026 - 11:44
Policiales.

Brutal robo en la vieja terminal: lo tiró al suelo, le robó el celular y escapó

El ataque a un hombre de 71 años en la vieja terminal, quedó registrado por las cámaras que permitieron encontrar al ladrón y luego recuperar el celular de la víctima.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Robo en la vieja terminal&nbsp;

Robo en la vieja terminal 

Un violento robo contra una persona de 71 años ocurrió en una parada de ómnibus en la zona de la vieja terminal, donde un sujeto la arrojó al suelo para sustraerle el teléfono celular. El hecho fue advertido a través de las cámaras de vigilancia y, tras un operativo policial, el sospechoso fue demorado con el aparato entre sus pertenencias.

Lee además
Policia - Robo Casa - Foto alusiva creada con inteligencia artificial (IA)
Jujuy.

Robo millonario en Perico: se llevaron $32 millones y 3 mil dólares de una casa
Municipalidad de San Pedro de Jujuy video
Jujuy.

Robaron $2,6 millones en Rentas de San Pedro de Jujuy

Robo en la vieja terminal: lo detuvieron y recuperaron el celular

El episodio fue captado por las cámaras de vigilancia, desde donde los operarios observaron el momento en que el sujeto interceptó a la víctima en una parada de colectivos ubicada en la vieja terminal de San Salvador de Jujuy.

Según se pudo establecer, el atacante la arrojó de manera violenta al suelo y luego escapó con su teléfono celular.

Embed - Robo en la vieja terminal

Demoraron al sospechoso

Tras ser alertado por lo ocurrido, personal policial realizó distintos recorridos por la zona y logró individualizar al sospechoso en inmediaciones de Río Bermejo y Haití.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el celular sustraído.

La víctima recuperó el teléfono

Posteriormente, la persona damnificada reconoció el aparato como propio y se le hizo entrega del teléfono. El sospechoso quedó demorado tras el procedimiento policial.

Proyecto nuevo (43)

Otros hechos registrados en la zona

El robo a la persona de 71 años no fue el único episodio que generó preocupación en inmediaciones de la vieja terminal y sectores cercanos. En los últimos días también se registraron otros procedimientos policiales vinculados a amenazas, robos y disturbios en la vía pública.

Amenazaron a una mujer y fueron aprehendidos

En otro procedimiento, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito aprehendieron a dos hombres que habían amenazado a una mujer con fines delictivos en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus.

robo San Salvador de Jujuy

Tras ser alertados, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona y, con apoyo del Sistema de Emergencias 911, lograron localizar a uno de los sospechosos sobre calle Santiago del Estero. El segundo fue interceptado a las pocas cuadras.

Una vez trasladados a la sede policial, la víctima los identificó como los presuntos agresores. Además, se estableció que uno de ellos tenía pedido de detención por ser presunto autor de un robo ocurrido días atrás en un local comercial del barrio Mariano Moreno.

Pelea con golpes y botellas en barrio Gorriti

También en San Salvador de Jujuy, cuatro hombres fueron detenidos luego de protagonizar una violenta pelea en la vía pública, en inmediaciones del barrio Gorriti.

El hecho fue advertido en la intersección de avenida Campero y Jorge Newbery, donde varias personas se enfrentaban en plena calle y generaban disturbios en la zona.

image

Al llegar al lugar, los policías observaron que cuatro sujetos se agredían con golpes de puño y botellas de vidrio. Según indicaron desde la fuerza, al notar la presencia policial, los involucrados reaccionaron de manera violenta.

Finalmente, los agentes detuvieron a los cuatro hombres. En el mismo operativo secuestraron dos motovehículos de distintas cilindradas, ya que sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente ni pudieron justificar su procedencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Robo millonario en Perico: se llevaron $32 millones y 3 mil dólares de una casa

Robaron $2,6 millones en Rentas de San Pedro de Jujuy

Estafas en Jujuy: qué hago si me llega una transferencia "equivocada"

San Salvador de Jujuy: usaba una panadería para vender droga y fue detenido

Cayó en Salta una banda familiar que traficaba cigarrillos y hojas de coca desde Bolivia

Lo que se lee ahora
Estafas en Jujuy (imagen generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Estafas en Jujuy: qué hago si me llega una transferencia "equivocada"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se viene el pago del aguinaldo. video
Jujuy.

Aguinaldo en Jujuy: confirmaron la fecha de cobro para estatales

Campaña solidaria de Alejandra Argota. video
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Simoca, Tucumán. video
País.

Así es el pueblo escondido de Tucumán con una gastronomía única para disfrutar en familia

Pistasintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero video
Deporte.

Autoridades nacionales visitaron la pista sintética de atletismo en la Ciudad Deportiva de Alto Comedero

Casa de Gobierno video
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel