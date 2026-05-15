Brutal robo en la vieja terminal: lo tiró al suelo, le robó el celular y escapó

Un violento robo contra una persona de 71 años ocurrió en una parada de ómnibus en la zona de la vieja terminal, donde un sujeto la arrojó al suelo para sustraerle el teléfono celular. El hecho fue advertido a través de las cámaras de vigilancia y, tras un operativo policial, el sospechoso fue demorado con el aparato entre sus pertenencias.

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El episodio fue captado por las cámaras de vigilancia, desde donde los operarios observaron el momento en que el sujeto interceptó a la víctima en una parada de colectivos ubicada en la vieja terminal de San Salvador de Jujuy.

Según se pudo establecer, el atacante la arrojó de manera violenta al suelo y luego escapó con su teléfono celular.

Demoraron al sospechoso

Tras ser alertado por lo ocurrido, personal policial realizó distintos recorridos por la zona y logró individualizar al sospechoso en inmediaciones de Río Bermejo y Haití.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el celular sustraído.

La víctima recuperó el teléfono

Posteriormente, la persona damnificada reconoció el aparato como propio y se le hizo entrega del teléfono. El sospechoso quedó demorado tras el procedimiento policial.

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Otros hechos registrados en la zona

El robo a la persona de 71 años no fue el único episodio que generó preocupación en inmediaciones de la vieja terminal y sectores cercanos. En los últimos días también se registraron otros procedimientos policiales vinculados a amenazas, robos y disturbios en la vía pública.

Amenazaron a una mujer y fueron aprehendidos

En otro procedimiento, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito aprehendieron a dos hombres que habían amenazado a una mujer con fines delictivos en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus.

robo San Salvador de Jujuy

Tras ser alertados, los agentes iniciaron un rastrillaje por la zona y, con apoyo del Sistema de Emergencias 911, lograron localizar a uno de los sospechosos sobre calle Santiago del Estero. El segundo fue interceptado a las pocas cuadras.

Una vez trasladados a la sede policial, la víctima los identificó como los presuntos agresores. Además, se estableció que uno de ellos tenía pedido de detención por ser presunto autor de un robo ocurrido días atrás en un local comercial del barrio Mariano Moreno.

Pelea con golpes y botellas en barrio Gorriti

También en San Salvador de Jujuy, cuatro hombres fueron detenidos luego de protagonizar una violenta pelea en la vía pública, en inmediaciones del barrio Gorriti.

El hecho fue advertido en la intersección de avenida Campero y Jorge Newbery, donde varias personas se enfrentaban en plena calle y generaban disturbios en la zona.

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Al llegar al lugar, los policías observaron que cuatro sujetos se agredían con golpes de puño y botellas de vidrio. Según indicaron desde la fuerza, al notar la presencia policial, los involucrados reaccionaron de manera violenta.

Finalmente, los agentes detuvieron a los cuatro hombres. En el mismo operativo secuestraron dos motovehículos de distintas cilindradas, ya que sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente ni pudieron justificar su procedencia.