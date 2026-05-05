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5 de mayo de 2026 - 12:21
Jujuy.

Robaron $2,6 millones en Rentas de San Pedro de Jujuy

El secretario de Gobierno de San pedro, Gabriel García, informó que la Justicia ya interviene y que la investigación está a cargo del fiscal Mauro Cabrera.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Municipalidad de San Pedro de Jujuy

Municipalidad de San Pedro de Jujuy

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El secretario de Gobierno, Gabriel García, brindó detalles sobre lo ocurrido y confirmó que ya intervienen las fuerzas de seguridad y la Justicia. “Quiero informarle a la comunidad que lamentablemente en las últimas horas hemos sufrido un hecho delictivo en la oficina de Rentas de la Municipalidad”, expresó.

"En las últimas horas hemos sufrido un hecho delictivo en la oficina de Rentas de la Municipalidad” "En las últimas horas hemos sufrido un hecho delictivo en la oficina de Rentas de la Municipalidad”

La investigación está a cargo de la Justicia

García explicó que, tras tomar conocimiento del robo, se activaron los protocolos correspondientes. “Inmediatamente hemos activado los protocolos correspondientes, dando intervención a la fuerza de seguridad y a la Justicia”, indicó.

El funcionario señaló que la investigación quedó a cargo del ayudante fiscal Mauro Cabrera, motivo por el cual evitó dar mayores detalles sobre el avance de la causa. “El ayudante fiscal, el doctor Mauro Cabrera, está a cargo de la investigación, por lo cual no puedo dar muchos detalles”, sostuvo.

Robaron $2,6 millones de Rentas de San Pedro

Robaron $2,6 millones de Rentas de San Pedro

El monto robado corresponde a la recaudación diaria en la oficina de Rentas de San Pedro

Según el informe preliminar, el dinero sustraído asciende a $2.600.000. García aclaró que se trata de la recaudación del día anterior y destacó que el municipio promueve el uso de pagos electrónicos para reducir el manejo de efectivo.

Según el informe preliminar, el monto que han sustraído asciende a 2.600.000, un monto mínimo por así decirlo debido a que es de la recaudación de ayer”, dijo.

En ese sentido, agregó: “Recordemos que nosotros trabajamos a través de los pagos electrónicos y transferencias, que es lo que siempre incentivamos a la gente para no manejar efectivos”.

El funcionario también explicó que todas las mañanas se realiza el depósito de la recaudación, por lo que el dinero robado correspondía a lo recaudado durante la jornada previa.

“Según el informe preliminar, el monto que han sustraído asciende a 2.600.000" “Según el informe preliminar, el monto que han sustraído asciende a 2.600.000"

Analizan cámaras de seguridad

García indicó que, de acuerdo con las primeras estimaciones, el ingreso a las oficinas se habría producido por un sector lateral del edificio.

Nosotros entendemos que el ingreso a Rentas ha sido por el costado de la misma que da a la iglesia, a la parroquia”, señaló.

Además, remarcó que el edificio cuenta con cámaras de seguridad y que ese material ya forma parte de la investigación. “Recordemos que contamos con cámaras de seguridad. Rentas cuenta con cámaras de seguridad. Todo esto está siendo analizado e investigado como corresponde”, afirmó.

“Vamos a seguir actuando con transparencia”

El secretario de Gobierno estuvo acompañado por la secretaria de Hacienda al momento de brindar la información oficial y aseguró que el municipio mantendrá informada a la comunidad en la medida en que la investigación judicial lo permita.

Quiero darle transparencia a la comunidad. Desde la Municipalidad vamos a seguir actuando con transparencia, con responsabilidad y dando más información en la medida que la Justicia nos permita”, cerró García.

“Quiero darle transparencia a la comunidad. Desde la Municipalidad vamos a seguir actuando con responsabilidad" “Quiero darle transparencia a la comunidad. Desde la Municipalidad vamos a seguir actuando con responsabilidad"

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