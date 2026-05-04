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4 de mayo de 2026 - 09:07
Jujuy.

Interrupción programada de energía en Calilegua y San Pedro

Los trabajos se realizarán durante la mañana y el mediodía, con distintos horarios según la zona afectada en Calilegua y San Pedro.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según el cronograma difundido por la empresa, los cortes se realizarán en horarios distintos y afectarán a barrios puntuales de ambas localidades. Las tareas forman parte de las mejoras programadas que requieren la interrupción temporal del servicio.

Corte de luz en Calilegua

En Calilegua, la interrupción estaba prevista para este lunes 4 de mayo de 8 a 12, aproximadamente.

El sector afectado es el barrio Virgen de Guadalupe y zonas aledañas.

De acuerdo con EJESA, en esa zona se incorporará un transformador más potente para soportar mayor carga eléctrica. La empresa indicó que esta mejora permitirá contar con mayor capacidad de suministro y mejorar la calidad del servicio.

En la comunicación oficial, este trabajo figura como suspendido hasta nuevo aviso, por lo que los vecinos deberán estar atentos a nuevas actualizaciones de la empresa.

Calilegua

  • Día: lunes 4 de mayo
  • Horario: de 8 a 12
  • Sectores: barrio Virgen de Guadalupe y zonas aledañas.
  • tarea: se incorporará un transformador más potente para soportar mayor carga eléctrica
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Los trabajos se realizarán durante la mañana y el mediodía, con distintos horarios según la zona afectada en Calilegua y San Pedro.

Los trabajos se realizarán durante la mañana y el mediodía, con distintos horarios según la zona afectada en Calilegua y San Pedro.

Corte de luz en San Pedro

En San Pedro, la interrupción programada será este lunes 4 de mayo de 8.30 a 14, aproximadamente.

El corte afectará al barrio Cosentini y zonas aledañas.

En este caso, EJESA realizará el retiro o recorte controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas y tareas de mejora en equipos que permiten abrir o cerrar el paso de energía.

Según la empresa, estos trabajos buscan mantener la red despejada, reforzar su estructura y mejorar los componentes para que el servicio eléctrico llegue de forma segura y continua.

San Pedro

  • Dia: lunes 4 de mayo
  • Horario: de 8.30 a 14, aproximadamente.
  • Zona: barrio Cosentini y zonas aledañas.
  • tareas: EJESA realizará el retiro o recorte controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas

Recomendaciones para los vecinos

Desde la empresa recomiendan tomar los recaudos necesarios durante el horario informado, especialmente en hogares, comercios e instituciones ubicadas en las zonas alcanzadas por las tareas.

También se recuerda que los horarios son aproximados y pueden modificarse según el avance de los trabajos o las condiciones operativas.

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