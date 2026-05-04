Interrupción programada de energía en Calilegua y San Pedro

EJESA informó interrupciones programadas de energía para este lunes 4 de mayo en sectores de Calilegua y San Pedro , debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red eléctrica.

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Según el cronograma difundido por la empresa, los cortes se realizarán en horarios distintos y afectarán a barrios puntuales de ambas localidades. Las tareas forman parte de las mejoras programadas que requieren la interrupción temporal del servicio.

En Calilegua , la interrupción estaba prevista para este lunes 4 de mayo de 8 a 12 , aproximadamente.

El sector afectado es el barrio Virgen de Guadalupe y zonas aledañas .

De acuerdo con EJESA, en esa zona se incorporará un transformador más potente para soportar mayor carga eléctrica. La empresa indicó que esta mejora permitirá contar con mayor capacidad de suministro y mejorar la calidad del servicio.

En la comunicación oficial, este trabajo figura como suspendido hasta nuevo aviso, por lo que los vecinos deberán estar atentos a nuevas actualizaciones de la empresa.

Calilegua

Día: lunes 4 de mayo

Horario: de 8 a 12

Sectores: barrio Virgen de Guadalupe y zonas aledañas .

. tarea: se incorporará un transformador más potente para soportar mayor carga eléctrica

image Los trabajos se realizarán durante la mañana y el mediodía, con distintos horarios según la zona afectada en Calilegua y San Pedro.

Corte de luz en San Pedro

En San Pedro, la interrupción programada será este lunes 4 de mayo de 8.30 a 14, aproximadamente.

El corte afectará al barrio Cosentini y zonas aledañas.

En este caso, EJESA realizará el retiro o recorte controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas y tareas de mejora en equipos que permiten abrir o cerrar el paso de energía.

Según la empresa, estos trabajos buscan mantener la red despejada, reforzar su estructura y mejorar los componentes para que el servicio eléctrico llegue de forma segura y continua.

San Pedro

Dia: lunes 4 de mayo

Horario: de 8.30 a 14 , aproximadamente.

, aproximadamente. Zona: barrio Cosentini y zonas aledañas .

. tareas: EJESA realizará el retiro o recorte controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas

Recomendaciones para los vecinos

Desde la empresa recomiendan tomar los recaudos necesarios durante el horario informado, especialmente en hogares, comercios e instituciones ubicadas en las zonas alcanzadas por las tareas.

También se recuerda que los horarios son aproximados y pueden modificarse según el avance de los trabajos o las condiciones operativas.