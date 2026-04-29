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29 de abril de 2026 - 09:02
Jujuy.

Un corte de luz afecta a varios barrios de San Salvador de Jujuy: hasta qué hora

La interrupción del servicio impacta en sectores de Mariano Moreno y Alto Castañeda por una falla en media tensión.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El corte de luz afecta al ascensor urbano.

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La empresa EJESA informó que el problema se originó por la rotura de un conductor, lo que obligó a interrumpir el servicio en varias zonas para avanzar con las tareas de reparación.

Entre los sectores afectados se encuentran parte del barrio Mariano Moreno y Alto Castañeda. En el primero, el corte impacta sobre calles como Casabindo, Perú, Panamá, Cuba y Río San Francisco.

Desde la empresa prestataria indicaron que las cuadrillas técnicas ya se encuentran en proceso de traslado con los materiales necesarios para resolver la falla. El trabajo consiste en el recambio del conductor dañado, una tarea clave para restablecer el servicio.

Según precisó EJESA, el tiempo estimado para completar las tareas y normalizar el suministro es de aproximadamente cinco horas. Este plazo depende de las condiciones técnicas que se presenten durante la reparación.

Sectores afectados y circulación complicada

El corte de energía afecta el ascensor urbano, que se encuentra fuera de servicio, y la Vieja Terminal de Ómnibus. Además, en el sector no hay funcionamiento de los semáforos, por lo que piden extremar las medidas de precaución al circular.

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