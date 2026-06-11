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11 de junio de 2026 - 20:43
Policiales.

Camionero manejaba borracho y en contramano por la avenida 19 de abril

Un conductor borracho manejó en contramano un camión por la avenida 19 de Abril y Lavalle. Fue detenido.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos por conducción peligrosa en San Salvador de Jujuy, luego de circular en contramano y a bordo de un camión Mercedes Benz modelo L1634. El procedimiento se realizó alrededor de las 21, en avenida 19 de Abril y Lavalle.

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Durante el procedimiento, personal de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia al conductor del camión. El resultado fue positivo, con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ese motivo, se labraron las infracciones correspondientes. Los dos hombres quedaron demorados en la dependencia policial en el marco del procedimiento por conducción peligrosa.

Según la información policial, personal de la Seccional 1° trasladó a los dos ocupantes del vehículo. Los efectivos labraron las actas correspondientes luego de constatar que el camión circulaba en contramano por la zona.

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)
Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)

Conducía borracho y en contramano por la 19 de Abril (Foto ilustrativa)

Manejaba borracho y escapó

La detención de un hombre de 35 años que manejaba borracho una camioneta ocurrió tras una persecución que comenzó en Los Alisos y terminó en avenida El Éxodo. El procedimiento se inició en la noche de la semana pasada, luego de que la Policía fuera alertada por maniobras peligrosas sobre Ruta 9.

El conductor realizaba maniobras peligrosas a bordo de una camioneta Toyota negra. Personal policial inició una persecución desde la zona de Los Alisos, sobre Ruta 9, que finalizó a la altura de avenida El Éxodo, donde el hombre fue demorado. Tras la detención, se realizaron las pericias correspondientes al conductor. El test de alcoholemia arrojó un resultado elevado. Se hizo las pericias correspondientes arrojando 2.4.

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