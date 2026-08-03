Jujuy tendrá el primer Festival Nacional del Éxodo

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunciaron la primera edición del Festival Nacional del Éxodo Jujeño. El mismo se realizará el 21 y 22 de agosto en Ciudad Cultural en el marco de un nuevo aniversario de la gesta heroica del pueblo jujeño y los 40 años de Los Hornitos .

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“Por primera vez estamos en condiciones de anunciar un Festival Nacional del Éxodo, donde vamos a poner toda nuestra energía”, dijo el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, y agregó “quiero destacar el apoyo explícito del gobernador Carlos Sadir quien nos ha expresado todo el respaldo para esta apuesta”.

Más allá de la celebración por un nuevo aniversario del Éxodo, el intendente remarcó además que este evento coincide con los 40 años de Los Hornitos y los 35 años de trayectoria de Los Tekis, “nuestros embajadores, difundiendo la música jujeña por todo el mundo”.

Jorge sostuvo que “vamos a redoblar esta apuesta para construir un festival que se consolide en el tiempo, con una organización fortalecida y la participación de artistas consagrados, mujeres, hombres y jóvenes que trabajan activamente por nuestra cultura y nuestra música”.

“Un trabajo en equipo”

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, destacó el trabajo articulado que demanda la organización de un evento de esta magnitud. “Este es un trabajo en equipo en el que participa el cien por ciento de las secretarías y direcciones de la Municipalidad”.

Marenco aseguró que la organización del festival refleja el compromiso de todos los trabajadores municipales para brindar a vecinos y visitantes una celebración a la altura de una fecha tan significativa para la historia de Jujuy.

En este sentido, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, explicó que el Festival nace como un homenaje a la gesta histórica del pueblo jujeño y como una evolución de Los Hornitos que este año cumplen 40 años y que tendrá “una edición especial en Ciudad Cultural con un megafestival”.

Asimismo, detalló que el encuentro contará con dos grandes espectáculos nocturnos, con Los Tekis el 21 de agosto y Cristian Herrera el 22 de agosto, además de propuestas diurnas para toda la familia.

En representación de Los Tekis, Mauro Coletti sostuvo que “agosto es un mes de mucha energía y de agradecimiento a la Pachamama. Para nosotros volver a tocar en nuestra casa, en una fecha tan importante para los jujeños, es realmente muy especial”, expresó.

Finalmente, Sebastián López invitó a jujeños y visitantes a sumarse a esta nueva propuesta, “será una gran fiesta para celebrar nuestra historia, nuestra música y nuestras raíces. Los esperamos para vivir juntos la primera edición del Festival Nacional del Éxodo”, concluyó.