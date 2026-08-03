Paro nacional: docentes marcharon en Jujuy

Docentes de distintos niveles agrupados en gremios se movilizaron este lunes en Jujuy, en el marco del paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

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La protesta incluyó una concentración en plaza Belgrano y tuvo la adhesión de ADEP, CEDEMS y ADIUNJU. Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

CTERA sostuvo que la medida responde a la “permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente” y cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo.

La Junta Provisoria de ADEP confirmó su participación bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”. ADIUNJU convocó a concentrar desde las 10 en plaza Belgrano y reclamó el cumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

CEDEMS también se sumó al paro y expresó su rechazo a las inspecciones y posibles sanciones anunciadas por el Ministerio de Capital Humano. El gremio defendió el derecho constitucional a huelga y exigió salarios acordes a la canasta familiar, mejoras edilicias y mayor financiamiento para las escuelas técnicas.

Hasta 70% de acatamiento en la Escuela Zeballos

Raquel Bohórquez, directora de la Escuela Zeballos, informó a Canal 4 que la adhesión alcanzó entre el 60% y el 70%. “Tuvimos un alto acatamiento en el turno mañana y va a ser lo mismo en el turno tarde”, señaló.

La institución mantuvo clases en algunos grados y comunicó previamente a las familias qué docentes participarían de la medida: “Tenemos un cuadernito de notificación para preguntar si se van a adherir. Después nos organizamos para avisar a las familias por los grupos de WhatsApp”, explicó.

Sobre la recuperación de contenidos, indicó que los docentes recurren a trabajos prácticos de afianzamiento y actividades para el hogar. “Siempre tratamos de recuperar. Cuento con un plantel docente muy comprometido, que trabaja de forma responsable con los estudiantes”, destacó.