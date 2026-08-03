CEDEMS, ADEP y ADIUNJU se adhieren al paro docente nacional de este lunes

Marcha docente en Jujuy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro docente nacional de 24 horas para este lunes 3 de agosto. La decisión fue tomada durante el congreso nacional del gremio y, según explicaron desde CTERA, responde a la “permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente”.

En el comunicado, el gremio también cuestionó el “desfinanciamiento del sistema educativo” y aseguró que esta situación impactó en los ingresos de los docentes, cuyos salarios, señalaron, “continúan perdiendo poder adquisitivo”.

Entre los principales reclamos, el gremio incluyó la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), junto con otros recursos nacionales destinados a la educación.

Qué gremios de Jujuy se adhieren al paro docente nacional Distintos gremios docentes de Jujuy anunciaron la adhesión a la medida. La Junta Provisoria de ADEP hizo el comunicado mediante redes sociales donde ponderaron que "basta de ajuste a la educación". En tanto, ADIUNJU anunció que se plega a la medida nacional y llevó a cabo una convocatoria a Plaza Belgrano desde las 10 bajo el lema “Basta de ajuste a la educación y cumplimiento de la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Por su parte, CEDEMS en asamblea estableció adherirse al paro este lunes 3 de agosto y expresó su "más enérgico repudio" a las inspecciones y eventuales sanciones anunciadas por el Ministerio de Capital Humano para las organizaciones sindicales que adhieran al paro. El gremio sostuvo que la docencia jujeña ejercerá ese día "un derecho constitucional: el derecho a huelga", consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y respaldado por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el mismo comunicado, CEDEMS reclamó un incremento del presupuesto educativo, mejoras en la infraestructura escolar, salarios acordes a la canasta familiar, la restitución del FONID y el restablecimiento del financiamiento destinado a las escuelas técnicas.

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