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29 de julio de 2026 - 13:13
Jujuy.

Paro del CEDEMS: "estamos dando respuestas a los reclamos", dijo la Ministra de Educación

En el marco de la jornada de protesta del CEDEMS desde el Ministerio de Educación afirmaron que están “trabajando y dando respuestas” a los reclamos docentes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En el marco del plan de lucha que lleva adelante el CEDEMS y diferentes sectores docentes de la provincia, la Ministra de Educación, Daniela Tesseira, dijo que desde el Gobierno se “están dando respuestas” a los reclamos de los diferentes sectores docentes.

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La funcionaria sostuvo que “en estos seis meses hemos abordado la resolución para cubrir los cargos de las escuelas técnicas y agro técnicas que era una situación que llevaba más de diez años y reforzamos también la DAI que necesitábamos fortalecer por las situaciones complejas que tenemos dentro de las instituciones educativas”.

Así también la ministra dijo que se fortaleció la modalidad de educación especial con todos los cargos recuperados ya que “es una de nuestras políticas educativas, la educación inclusiva en perspectiva de discapacidad”.

Tesseira recordó que “venimos abordando también la cobertura de cargos para nivel superior y hemos sacado hace unos días una resolución en relación a las permutas, lo que va a ayudar a que la sobre carga que tienen los docentes en los viajes se haga menor. Esto les permite una permuta voluntaria entre titular con interino e interino con interino”.

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Regularización de personal de servicio

La Ministra de educación anunció, en el marco de la medida de fuerza docente, la regularización de 130 personas que se desempeñan como personal de servicios generales, “estaban con horas de capacitación y ahora pasan a contrato. Esto da estabilidad y logra fortalecer la presencia de nuestro personal dentro de las instituciones”.

“Tenemos las puertas abiertas siempre y quiero que trabajemos protegiendo a todos los docentes. Tenemos muchas situaciones que estamos abordando”, aseveró.

Educación: “Dimos respuesta a todo”

La funcionaria sostuvo que se están realizando las mesas técnicas y que desde el Ministerio “dimos respuesta a todo lo que vino desde el gremio. El acta firmada por el gremio habla de todo lo alcanzado en las mesas técnicas y las soluciones que vamos dando”.

En este marco Tesseira agradeció a la “docencia que no se adhirió al paro ya que como Ministra pienso en la docencia también tengo que pensar en cómo se está vulnerando el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes. Los docentes que estuvieron en las aulas pensaron en ellos”.

“A los docentes que apoyaron la medida quiero decirles que vamos a seguir trabajando. Muchos de ustedes me mandan mensajes que personalmente contesto y le estoy dando respuesta”, finalizó

Alcance del paro docente

En el marco de la conferencia de prensa realizada durante la mañana de este miércoles, la Secretaria de Gestión Educativa, Carolina Riquelme, dijo los datos, del paro, corresponden al CEDEMS”.

“En relación a los docentes de nivel medio, la adhesión fue el lunes del 23.6%; el martes 23% y el miércoles 19%. En cuanto al nivel superior el lunes fue del 3%; el martes 2% y el miércoles 4%”, dijo la Secretaria.

Sobre el anuncio realizado por ADEP, Riquelme dijo que “al no tener personería jurídica n ose consideró como un paro sino una inasistencia injustificada las cuales se van a descontar. Los datos son el lunes 16% y el martes 19%”.

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