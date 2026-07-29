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29 de julio de 2026 - 07:14
Jujuy.

Bajó el precio de una de las frutas más elegidas de la época en Jujuy

Un relevamiento realizado en San Salvador de Jujuy mostró importantes diferencias entre los puestos. Mientras algunos productos bajaron, otros registraron nuevos aumentos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Los comerciantes indicaron que las ventas se mantienen y remarcaron que los valores pueden variar considerablemente según el puesto y la zona elegida para realizar las compras.

La frutilla bajó hasta $2.000

La frutilla, una de las frutas más buscadas durante esta época, presentó una importante disminución en comparación con la semana anterior. En algunos puestos se consigue a $5.000, mientras que el precio más elevado llega a los $6.000. De esta manera, el producto registró una baja cercana a los $2.000.

Ante la consulta sobre el movimiento comercial, uno de los vendedores aseguró que “la venta va bien”.

El tomate se consigue a un precio más bajo

Otro de los productos que bajó considerablemente fue el tomate. Esta verdura había registrado un incremento durante los primeros días de julio, pero actualmente se puede encontrar un kilo y medio por $1.000 en algunos puestos.

El nuevo valor convierte al tomate en una de las opciones más económicas para preparar ensaladas y diferentes comidas.

Aumentaron la banana y el morrón

Entre los productos que subieron de precio se encuentra la banana. En algunos comercios, la docena se vende a $4.000, mientras que en otros puestos puede conseguirse a $3.000.

El morrón también registró un incremento y alcanzó los $4.000 por kilo, según detalló uno de los comerciantes consultados.

Cuánto cuestan las demás frutas en Jujuy

El relevamiento mostró amplias diferencias en el precio de los cítricos. La docena de naranjas se consigue desde $1.000 hasta $2.000, dependiendo del puesto.

La mandarina cuesta alrededor de $2.000 la docena, mientras que el pomelo llega a los $4.000. Por su parte, la tangerina aumentó y se vende a $3.000 la docena.

La manzana verde y roja también registró un leve incremento y alcanzó los $4.000, un valor similar al observado en la pera.

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