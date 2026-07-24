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24 de julio de 2026 - 10:25
Producción.

Cómo impactó el frío en la producción del NOA: los frutas y verduras variaron de precio

El invierno modificó la oferta de frutas y verduras. El NOA volvió a ser clave para abastecer al país con varios productos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Frio Frutas y verduras - Foto generada con IA

Frio Frutas y verduras - Foto generada con IA

Las bajas temperaturas y las heladas registradas durante junio modificaron el mapa de la producción frutihortícola en Argentina. Mientras algunas frutas y verduras escasearon y aumentaron de precio, otras mantuvieron un buen nivel de oferta gracias al aporte de distintas regiones productivas. En ese escenario, el NOA volvió a ocupar un rol central en el abastecimiento de varios alimentos durante el invierno.

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Según el último informe del Mercado Central de Buenos Aires, el frío redujo la producción de numerosas hortalizas, lo que provocó un menor ingreso de mercadería a los mercados mayoristas y una suba en los precios de varios productos.

El NOA fue clave para sostener la oferta

El relevamiento destaca que el NOA se consolidó como una de las principales regiones abastecedoras de distintas hortalizas durante esta época del año. En el caso del tomate, el mercado recibió producción proveniente de Mendoza, Corrientes y el NOA, aunque la menor oferta generada por el frío impulsó un aumento superior al 40% en los precios mayoristas.

También el pimiento tuvo un importante aporte del NOA, que se destacó por la calidad de su producción. Sin embargo, el abastecimiento no alcanzó para evitar una suba cercana al 39% en los valores de venta. Por su parte, el zapallito también llegó principalmente desde Corrientes y el NOA. En este caso ocurrió lo contrario: el buen nivel de oferta y una demanda más débil provocaron una caída de casi el 29% en su precio.

El limón, con presencia de Jujuy

Entre las frutas, el informe menciona especialmente al limón, cuya oferta estuvo integrada por partidas provenientes de Jujuy, Tucumán y el Litoral. El buen abastecimiento permitió que el precio promedio descendiera durante junio, convirtiéndose en uno de los productos que escapó a la tendencia alcista registrada en otras especies.

Qué alimentos cambiaron más de precio

El impacto del frío no fue igual para todos los productos.

Entre las mayores subas se ubicaron:

  • Tomate: +41,74%.
  • Pimiento: +38,93%.
  • Lechuga: +21,48%.
  • Mandarina: +16,78%.
  • Espinaca: +12,73%.

En cambio, otros alimentos registraron bajas debido a una mayor disponibilidad o a una demanda más moderada:

  • Zapallito: -28,90%.
  • Pomelo: -21,99%.
  • Limón: -19,21%.
  • Naranja: -18,98%.
  • Zanahoria: -11,06%.

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