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24 de julio de 2026 - 10:50
País.

"Que el dólar llegue a $1.800 es una posibilidad en los próximos meses", advirtió el vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el tipo de cambio podría ubicarse entre los $1.700 y $1.800 aunque descartó "una fuerte devaluación".

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial

Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó la política cambiaria y reconoció que el tipo de cambio podría alcanzar los $1800 en los próximos meses. El anuncio lo hizo durante una entrevista con el canal de streaming Carajo.

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El funcionario defendió la política cambiaria del Gobierno Nacional y negó que exista un atraso en la cotización del dólar. "Que el tipo de cambio llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses es una posibilidad y además la estabilidad cambiaria está muy clara", afirmó.

Ravier explicó que resulta difícil determinar si el dólar se encuentra atrasado y sostuvo que, en caso de producirse una corrección, sería de magnitud reducida al afirmar que “bajo el criterio de mirar el promedio del tipo de cambio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa", señaló.

Suba del dólar: “es una posibilidad”

El funcionario nacional aseguró que una eventual suba del dólar "no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos".

Para respaldar su postura, Ravier comparó la situación actual con otros períodos de fuerte depreciación del peso. Recordó que durante la gestión de Mauricio Macri el dólar pasó de $15 a $60 y que, tras la salida de la convertibilidad en 2002, la cotización pasó de $1 a $3.

"Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700 dentro de unos meses, es una posibilidad", remarcó.

El dólar subió otro escalón y cotiza en $1.515, su valor máximo desde octubre de 2025.

El dólar subió otro escalón y cotiza en $1.515, su valor máximo desde octubre de 2025.

Variables macroeconómicas

El vocero también destacó la evolución de las variables macroeconómicas y aseguró que el Banco Central continúa acumulando reservas mientras el país mantiene superávit de cuenta corriente.

"Hay muchas buenas noticias que no son compatibles con un escenario de atraso cambiario", dijo Ravier quien además valoró el programa financiero impulsado por el Ministerio de Economía y el Banco Central al considerar que "está mostrando una solidez que aleja la posibilidad de temblores como los ocurridos en distintos momentos de la historia argentina".

No obstante el funcionario reconoció que existen factores externos que podrían modificar el escenario económico y cambiario, “una mala cosecha, una sequía o inundaciones pueden golpear y generar un cambio en el escenario", advirtió.

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