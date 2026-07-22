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22 de julio de 2026 - 19:05
Economía

Nuevo proyecto para los dólares del colchón: qué cambia y a quiénes alcanza

Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno busca incorporar al sistema formal parte de los USD 170.000 millones no declarados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caputo enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal.

Caputo enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los cambios que el Gobierno busca introducir al Régimen de Inocencia Fiscal. La exposición comenzó a las 17 y estuvo enfocada en las modificaciones que el Ejecutivo incorporará al proyecto antes de enviarlo al Congreso para su tratamiento.

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Caputo enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

En la conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Inocencia Fiscal. Según explicó, la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan incorporar al sistema formal los dólares que mantienen fuera del circuito bancario.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario explicó que "el objetivo de los cambios es permitirle a la gente que antes se vio forzada a informalizar sus ahorros que ahora los puedan formalizar en el sistema bancario sin penalidades de ningún tipo".

Caputo también apuntó contra la decisión de mantener los dólares fuera del sistema financiero. "Es una mala decisión tener los dólares en el colchón", afirmó.

"Hoy hay una masa muy grande de dólares en el colchón. Estamos en récord de depósitos en dólares, pero aún así hay más de cuatro veces en lo que es ahorro debajo del colchón", explicó el ministro.

El proyecto apunta a extender los beneficios del régimen de Inocencia Fiscal y promover el ingreso de dólares al circuito formal de la economía. Según el Gobierno, la medida permitirá que los contribuyentes dispongan de sus ahorros sin quedar expuestos a sanciones excesivas por diferencias o errores de menor magnitud en sus declaraciones.

Los detalles del proyecto de Inocencia Fiscal

Una de las principales modificaciones de la iniciativa es la eliminación de los topes de patrimonio e ingresos que restringían el acceso al régimen. De aprobarse la ley, podrán adherir todas las personas humanas y sucesiones indivisas.

Otro de los cambios incluidos en el proyecto es la creación de un tratamiento específico para grandes contribuyentes. Según la propuesta, ARCA realizará el cálculo anticipado del impuesto y quienes estén alcanzados por esta categoría podrán completar el trámite mediante el pago correspondiente.

No obstante, quienes ingresen en la categoría de grandes contribuyentes quedarán excluidos de las presunciones, beneficios liberatorios y demás ventajas contempladas para el resto de los contribuyentes.

La primera versión del régimen de Inocencia Fiscal fue sancionada por el Congreso y entró en vigencia a comienzos de 2026. No obstante, ante una respuesta menor a la prevista, el Ejecutivo resolvió avanzar con un nuevo proyecto que incorpora cambios al esquema vigente.

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