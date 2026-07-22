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22 de julio de 2026 - 16:17
País.

Estados Unidos investiga movimientos vinculados a la AFA: qué pasó con Chiqui Tapia

La investigación apunta a la estructura utilizada para administrar contratos internacionales de la AFA. Surgieron versiones sobre un operativo del FBI que la entidad negó.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La AFA negó posteriormente que al presidente de la entidad o al tesorero Pablo Toviggino les hayan incautado teléfonos o que hayan sido citados por la Justicia estadounidense.

Qué investiga la Justicia de Estados Unidos

De acuerdo con la información publicada, la pesquisa se desarrolla en el Distrito Sur de Florida y analiza la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. En el centro aparece TourProdEnter, empresa administrada por Javier Faroni que actuó como agente comercial de la entidad para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión. Las operaciones bajo análisis superarían los US$300 millones.

Infobae informó que documentos judiciales solicitan información vinculada a TourProdEnter y comunicaciones relacionadas con dirigentes y personas del entorno de la AFA, entre ellas Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. La investigación busca reconstruir movimientos de dinero y determinar si alguna operación podría configurar delitos bajo la legislación estadounidense.

La AFA negó la incautación de teléfonos

Tras conocerse las versiones, la AFA sostuvo que es “rotundamente falso” que Tapia y Toviggino hayan sido citados o que sus dispositivos electrónicos fueran secuestrados. Según la entidad, la citación judicial mencionada por distintos medios estaba dirigida a un tercero, a quien se le habría requerido documentación y comunicaciones vinculadas con integrantes de la asociación.

La investigación continúa abierta y, por el momento, las medidas conocidas apuntan a reconstruir el circuito financiero y determinar eventuales responsabilidades.

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