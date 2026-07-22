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22 de julio de 2026 - 07:17
Jujuy.

FNE 2026: la representante del José Hernández impulsa un mensaje de conciencia e inclusión

Candelaria Mayans pretende visibilizar el uso incorrecto de expresiones vinculadas al autismo y al síndrome de Down, una problemática que considera naturalizada.

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Candelaria Mayans.

Candelaria Mayans.

    Candelaria Mayans fue elegida representante del Colegio José Hernández para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) y, además de disfrutar de los preparativos rumbo a septiembre, decidió aprovechar ese espacio para poner sobre la mesa una problemática que observa entre jóvenes y adultos: el uso de términos relacionados con el autismo y la palabra “down” de manera despectiva.

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    Durante una entrevista con Canal 4, explicó que esa temática fue el eje del proyecto que presentó durante la elección. “Mi proyecto fue sobre el autismo y la palabra ‘down’ como si fuera un insulto, cuando en realidad no sé quién les dijo que era un insulto”, expresó. Para la joven, se trata de una conducta que muchas veces se encuentra naturalizada y que merece mayor reflexión: “Quise hablar sobre que no son insultos. Es la realidad de un montón de gente, ya sea familia, amigos o compañeros”.

    Un proyecto que quiere seguir impulsando

    Candelaria Mayans, la elegida del Complejo José Hernández para la FNE 2026.

    Candelaria Mayans, la elegida del Complejo José Hernández para la FNE 2026.

    Aunque otra propuesta fue seleccionada para desarrollarse dentro de su colegio, Candelaria espera continuar trabajando sobre su iniciativa y llevarla a futuras instancias de la FNE. “Me encantaría abordarlo, me encantaría que capaz esto llegue a otra gente y que lo entiendan”, sostuvo, y agregó: “Me encantaría poder concientizar a las personas sobre el uso o el mal uso de estas palabras”.

    También reflexionó sobre las agresiones, comparaciones y comentarios que reciben muchas jóvenes, tanto en redes sociales como en la vida cotidiana. “Hay gente que dice: ‘Si te presentaste, te estás exponiendo a que hablen de vos’. Pero tranquilamente puede ser un espacio donde haya buena energía y nadie esté hablando mal de vos”, señaló. Según consideró, el problema no se limita a Instagram o Facebook: “También es el día a día, cuando te dicen ‘ella es más linda que vos’. Exponerte no debería significar pasar por eso”.

    La emoción de representar al José Hernández

    Sobre la noche de su elección, Candelaria recordó que vivió todo con naturalidad y sin dimensionar del todo lo que estaba sucediendo. “Yo no caía que estaba ahí. Dijeron mi nombre y fue una emoción, todas vinieron a abrazarme. Había una vibra re linda”, contó.

    El momento más emotivo llegó con su familia: “Cuando me estaban coronando, mi hermana y mi hermanito vinieron a abrazarme. Mi hermana se vino de Córdoba para verme y creo que eso fue lo más lindo”.

    Ahora participa de los ensayos para la Elección Capital y también de los trabajos en el canchón del José Hernández. “Es hermoso conocer a todas las chicas de los otros colegios”, destacó mientras transita sus primeros meses como representante en la FNE 2026.

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