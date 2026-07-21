FNE 2026: la promo del Santa Teresita se prepara con todo este año

La comunidad estudiantil del Santa Teresita atraviesa semanas de intensa preparación de cara al Fin de Semana Estudiantil. Entre ensayos, organización de la hinchada y los primeros pasos del proyecto de carruaje, los alumnos trabajan para llegar de la mejor manera a una de las etapas más esperadas del año como lo es la FNE 2026 .

Jujuy. FNE 2026: la representante del Comercial 1 dijo "Me quedé en shock"

Estudiantes. FNE 2026: Gianina Alberti es la nueva representante del Secundario N° 3 de Perico

Gonzalo Miguel Serra y Naomi Llorquina son alumnos de la promo 2026 y contaron cómo se están organizando los estudiantes y anticiparon parte del trabajo que llevan adelante, tanto para las actividades del Fin de Semana Estudiantil como para lo que vendrá después con la construcción del carruaje.

Los ensayos para el baile comenzaron hace aproximadamente dos semanas y se realizan en el polideportivo del colegio. La propuesta musical estará basada en un remix de dos canciones de Bad Bunny: “NUEVAYoL” y “Pitorro de Coco”.

Actualmente participan alrededor de 60 estudiantes, que trabajan especialmente en la coordinación y en completar los últimos detalles de la coreografía.

“Seguimos con el tema del vestuario, seguimos agregando posiciones. Yo creo que ya para esta semana tenemos terminada la coreo y la semana que viene nos queda solamente pulir”, explicaron.

Promo 2026 del Colegio Santa Teresita

La hinchada también ajusta los últimos detalles

La preparación de la hinchada avanza en paralelo, aunque durante los últimos días tuvieron algunas dificultades para reunir a todos los integrantes debido a que varios estudiantes estaban regresando de viajes.

Pese a eso, confían en que con algunos ensayos más podrán terminar de ajustar la presentación.

“La hinchada del Santa Teresita es una de las mejores por la cantidad de gente que va a alentar”, destacaron durante la entrevista.

Para la parte musical cuentan con estudiantes que ya tienen experiencia con instrumentos y otros que comenzaron a aprender durante la preparación. Entre los instrumentos que utilizarán aparecen tachos y trompetas.

Los elementos provienen, en parte, de la sala de música del colegio, que cuenta con una importante cantidad de instrumentos utilizados habitualmente por el nivel primario.

El proyecto del carruaje ya está definido

Mientras terminan de preparar el Fin de Semana Estudiantil, la promoción también comenzó a trabajar en su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los alumnos confirmaron que el proyecto del carruaje ya fue elegido luego de un proceso de debate y votación entre los integrantes de la promoción.

“Nos tomó tiempo poder decidir entre toda la promo. Tuvimos que hacer una reunión, obviamente toda una votación, pero se llegó a una conclusión”, señalaron.

Por el momento mantienen en reserva la temática elegida, pero ya comenzaron la búsqueda de materiales necesarios para avanzar con la construcción.

Qué materiales necesitan

Entre los elementos que están recolectando se encuentran bolsas y envoltorios de yerba, tubos de cartón de papel higiénico y servilletas, además de bandejas de telgopor.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse a los estudiantes de la promoción o dejar los materiales en la recepción del colegio.

Una vez terminado el Fin de Semana Estudiantil comenzará una etapa más intensa de recolección de cartón y otros elementos para el armado del carruaje.

El canchón funcionará dentro del colegio

El trabajo de construcción se realizará en el mismo establecimiento educativo, en un sector ubicado detrás del polideportivo.

Allí estarán distribuidas las distintas áreas que intervienen en la elaboración del carruaje, entre ellas carrocería, manualidades, electricidad y base.

Los estudiantes también destacaron la recaudación obtenida durante la elección realizada por el colegio, que tuvo una importante convocatoria y fue organizada con anticipación para reunir fondos destinados a las actividades de la promoción.

Con el Fin de Semana Estudiantil cada vez más cerca y el proyecto del carruaje ya definido, los alumnos del Santa Teresita concentran sus esfuerzos en completar los ensayos y comenzar una nueva etapa de preparación para la FNE.