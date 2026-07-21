Alberto Siufi: "se declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre del 2027"

En su habitual encuentro con la prensa, el Secretario de Comunicación Alberto Siufi , dijo que los cortes de luz durante el fin de semana “ afectaron a más de 80 mil familias ” y reiteró que “el viento norte es habitual a la provincia. Eventos como estos son históricos, se pueden y se tienen que prevenir”, y ante esta situación aseveró que “no nos conforma la explicación y el justificativo dado por la empresa EJESA”.

Temporal. Tras los cortes de luz, el Gobierno de Jujuy le exigió a EJESA acelerar la restitución del servicio

Siufi dijo además que el acento puesto por el Gobierno está en “la capacidad de respuesta de la empresa, encontramos una empresa desbordada y sin capacidad de respuesta ”, y recordó que “el sábado el Gobernador se metió en el tema y pidió que se refuercen situaciones con equipos de Tucumán porque veíamos que no había capacidad de respuesta”.

Durante la conferencia de prensa Alberto Siufi adelantó que el Gobierno dictó en el día de ayer el Decreto Acuerdo 5658 dónde “se declara la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre del 2027”.

“ No se va a poder cortar el servicio hasta 20 días corridos después del segundo vencimiento y el retiro del medidor, que significa un alto costo para el usuario para volver a instalarlo, no se podrá retirarlo hasta 60 días corridos del corte de servicio ”, anunció Siufi.

El secretario agregó “la prohibición a la Empresa EJESA del cobro de intereses punitorios”, situación similar a la Empresa Agua Potable.

“Se faculta también a EJESA que cuando haga alguna refinanciación se deba incluir el agua en la misma. Muchas veces era un impedimento, se refinanciaba la luyz pero había que pagar el agua el monto entero, ahora todo va en la misma refinanciación”, sostuvo el secretario.

Inversiones de EJESA

En este sentido el secretario de comunicación dijo que "las inversiones por parte de la empresa se hacen, la Súper Intendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) audita pero evidentemente habrá que auditar de una manera distinta, mucho más profunda y apuntando a la capacidad de respuesta ante las emergencias”.

“Hoy el ojo está puesto en la capacidad de respuesta, qué es lo que ha hecho la empresa en los últimos tiempos para reforzar la contingencia. ¿Tiene más o menos gente, tiene más o menos equipamiento?. Acá va a estar puesto el acento principal”, sostuvo Siufi.

Tarifa Social

Alberto Siufi dijo que hoy la provincia tiene “70 mil familias dentro de la tarifa social, pero sigue vigente la posibilidad de seguir incorporándose en este tema y es importante que la gente lo sepa”.

Compensación económica

"Hoy la SUSEPU está trabajando en algunas medidas excepcionales como la compensación económica extraordinaria por los servicios que se han visto suspendidos”, adelantó Siufi y explico que “se está trabajando en un modelo para que tengan descuentos efectivos en las facturas subsiguientes de acuerdo a la cantidad de horas que estuvo cortado el servicio”.

“Es como una especie de penalidad para que a la gente que le cortaron, por ejemplo, 24 horas puedan tener un descuento importante en la factura que viene como una compensación económica extraordinaria”, agregó el funcionario.

Reparación de daños

Siufi habló también de la reparación de los daños ocasionados por estos cortes de energía, “cuando suceden este tipo de eventos se rompen heladeras, televisores entre otros. Colaborar desde la SUSEPU para ver cuál es la forma más dinámica y rápida de la reparación de estos daños”.

“Daños”, agregó, “que no son solamente en los artefactos que ya que hubo mucho daño en los pequeños comercios que hicieron que se pierda toda la mercadería. Hay una serie de situaciones que hoy la SUSEPU está viendo como va a colaborar con la gente para poder avanzar en este tema”.