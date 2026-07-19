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19 de julio de 2026 - 09:17
Jujuy.

Vecinos de Alto Comedero cortaron la ruta 9 por la falta de luz

Los apagones provocados por el viento norte generaron manifestaciones durante la noche del sábado y la mañana del domingo en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Vecinos de Alto Comedero cortaron al Ruta 9 por la falta de luz

Vecinos de Alto Comedero cortaron al Ruta 9 por la falta de luz

Vecinos de San Salvador de Jujuy reclamaron por los cortes de luz. (Foto Flash Jujuy)

Vecinos de San Salvador de Jujuy reclamaron por los cortes de luz. (Foto Flash Jujuy)

La falta de energía eléctrica desató una serie de protestas durante la noche del sábado en distintos puntos de San Salvador de Jujuy. Vecinos afectados por los prolongados apagones salieron a las calles para reclamar la restitución del servicio, que en algunos sectores todavía no había regresado después de más de un día.

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Las primeras concentraciones se registraron en Alto Comedero, Campo Verde y Barrio Norte, aunque con el paso de las horas el reclamo se extendió hacia otros sectores de la ciudad.

La manifestación ganó intensidad cuando un grupo de vecinos interrumpió el tránsito sobre la Ruta Nacional 9 para exigir respuestas ante la prolongación de los cortes. La medida provocó demoras en la circulación y motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Provincia, que permanecieron en el lugar mientras se desarrollaba la protesta. En algunos momentos se registraron discusiones y forcejeos con automovilistas que intentaban atravesar el corte.

Corte en Alto Comedero

Vecinos de Alto Comedero realizan este domingo un corte total momentáneo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Altos del Campo (kilómetro 1684,5 aproximadamente), en reclamo por la falta de suministro eléctrico. La medida afecta ambos sentidos de circulación y se implementaron desvíos para el tránsito vehicular en la zona.

Vecinos de Alto Comedero cortaron al Ruta 9 por la falta de luz

Vecinos de Alto Comedero cortaron al Ruta 9 por la falta de luz

Vecinos de Alto Comedero cortaron al Ruta 9 por la falta de luz

Vecinos de Alto Comedero cortaron al Ruta 9 por la falta de luz

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial recomendaron a los conductores circular con máxima precaución, respetando las velocidades permitidas, manteniendo una distancia adecuada de frenado y siguiendo las indicaciones del personal de seguridad vial que trabaja en el lugar para ordenar la circulación y prevenir incidentes.

Más de dos días sin servicio

Los apagones comenzaron a registrarse durante el viernes, cuando las primeras ráfagas de viento afectaron distintos sectores de la provincia. La situación se agravó durante el sábado con la continuidad del temporal, que ocasionó nuevos daños sobre la red de distribución eléctrica.

Como consecuencia, miles de usuarios quedaron sin servicio y, en algunos barrios, la interrupción superó las 48 horas, generando complicaciones para las familias que debieron afrontar el fin de semana sin electricidad.

Reclamos de los vecinos en WhatsApp (captura de pantalla).

Reclamos de los vecinos en WhatsApp (captura de pantalla).

Reparaciones en distintos puntos de la provincia

El temporal provocó daños en postes y líneas de media tensión, por lo que fue necesario desplegar operativos para reparar la infraestructura afectada.

Desde EJESA informaron que las cuadrillas trabajaban de manera simultánea en diferentes sectores con tareas de reemplazo de postes, reparación de tendidos y restitución progresiva del servicio.

Al momento se desconoce cuáles son los barrios que continúan sin energía.

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