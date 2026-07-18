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18 de julio de 2026 - 09:47
SMN.

El mapa del viento en Jujuy: las zonas que seguirán bajo alerta este sábado, domingo y lunes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por viento Zonda en distintos sectores de Jujuy durante el fin de semana.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mapa del viento
Viento norte en Jujuy.

Viento norte en Jujuy.

El viento seguirá siendo protagonista durante este fin de semana en Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas para el sábado 18 y el domingo 19 de julio, con advertencias de nivel naranja y amarillo que abarcan distintas regiones de la provincia. Recién el lunes se espera una mejora gradual, cuando desaparezca el alerta naranja y disminuya la intensidad del fenómeno.

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Según los mapas difundidos por el organismo, las zonas más comprometidas seguirán siendo sectores de la Puna, la Quebrada, los Valles y las Yungas, donde se esperan fuertes ráfagas, baja humedad y un aumento repentino de la temperatura.

Cómo estará distribuido el alerta este sábado

Para el sábado, el SMN mantiene una alerta naranja sobre una amplia porción del territorio provincial.

Las áreas alcanzadas comprenden gran parte de los Valles, donde se encuentran San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Antonio y El Carmen; las Yungas, que incluyen departamentos como Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande; buena parte de la Quebrada, especialmente los sectores de Tilcara, Tumbaya y zonas de Humahuaca; y el sudoeste de la Puna, con Susques entre los departamentos alcanzados.

En estas regiones se esperan vientos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, además de una importante disminución de la humedad, aumento de la temperatura y reducción de la visibilidad.

En tanto, la alerta amarilla comprende una amplia franja del norte y centro de la Puna, incluyendo sectores de Rinconada, Santa Catalina, Yavi, Cochinoca y Abra Pampa, además de parte de la Quebrada de Humahuaca. Allí las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El domingo continuará un escenario muy similar

De acuerdo con el mapa del SMN, el domingo el panorama cambiará muy poco.

Las regiones que permanecen bajo alerta naranja serán prácticamente las mismas que durante el sábado, con advertencias para gran parte de los Valles, las Yungas, la Quebrada y el sudoeste de la Puna.

Por su parte, el alerta amarilla continuará vigente sobre la franja norte y central de la Puna y sectores de la Quebrada, por lo que las condiciones seguirán siendo adversas durante gran parte de la jornada.

El lunes comenzará a mejorar el tiempo

La buena noticia llegará el lunes 20 de julio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, desaparecerá el alerta naranja que predominó durante el fin de semana.

Los mapas muestran que gran parte de las zonas que hasta el domingo permanecían bajo ese nivel pasarán a alerta amarilla, mientras que el resto de la provincia quedará sin advertencias meteorológicas.

Si bien esto representa una mejora de las condiciones, el organismo advierte que todavía podrían registrarse ráfagas de consideración en las áreas que continúen bajo alerta.

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