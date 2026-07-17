Jujuy alcanzó la temperatura más alta del país: a cuánto llegó el termómetro

Jujuy vivió este viernes una jornada atípica para el invierno. En medio del intenso viento norte que afectó a gran parte de la provincia, el punto de medición ubicado en la Universidad Nacional de Jujuy registró la temperatura más alta del país , alcanzando los 34,8°C a las 17, según el ranking nacional elaborado con datos de las estaciones meteorológicas oficiales.

En el segundo lugar quedó la ciudad de Salta , con 34,1°C, mientras que otro medidor ubicado en San Salvador de Jujuy se ubicó tercero con 33,6°C . El resto del podio lo completaron Presidencia Roque Sáenz Peña (33,5°C) y Formosa (33,3°C).

El fuerte viento norte comenzó a sentirse durante la noche del jueves y continuó con intensidad durante toda la jornada de este viernes, favoreciendo el ingreso de una masa de aire cálido y muy seco sobre la provincia.

Esta situación provocó un ascenso inusual de la temperatura para el mes de julio, acompañado por una humedad relativa extremadamente baja. De hecho, la estación de la Universidad Nacional de Jujuy registró apenas 5% de humedad, mientras que en la capital provincial fue del 17%.

Además del calor, las ráfagas ocasionaron diversos inconvenientes en la provincia. Durante la jornada se registró la caída de árboles, entre ellos uno sobre un vehículo en avenida Santibáñez de San Salvador de Jujuy, y también se desplomó el cartel de acceso a Río Blanco, en Palpalá, producto de la fuerza del viento. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas amarillas y naranjas para distintos sectores de Jujuy, con ráfagas que en algunas zonas superaron los 80 km/h.

Viento Zonda en Salta: El fenómeno seguirá presente hasta el sábado y luego llegará un cambio de condiciones con temperaturas más bajas.

Advierten por el riesgo de incendios

Las condiciones de altas temperaturas, muy baja humedad y fuertes ráfagas incrementan considerablemente el riesgo de incendios de pastizales y forestales. Las autoridades recomendaron evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillos y extremar los cuidados al circular por zonas con vegetación seca, especialmente en sectores donde el pasto cubano se encuentra altamente combustible tras las heladas de las últimas semanas.

El pronóstico indica que durante el fin de semana el viento comenzará a perder intensidad de manera gradual, aunque las autoridades piden mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.