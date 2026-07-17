Un árbol cayó sobre un auto en avenida Santibáñez: desviaron el tránsito y trabajan en el lugar

Un árbol cayó este viernes sobre un auto que circulaba por avenida Santibáñez, cerca del edificio del Ministerio de Infraestructura, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el árbol se desplomó mientras el vehículo transitaba y habría impactado sobre el capot del automóvil. A pesar del fuerte golpe, el conductor no habría sufrido heridas y solo se registraron daños materiales.
Desviaron el tránsito en la zona
Tras el incidente, se recomendó transitar con extrema precaución por avenida Santibáñez. Debido a la presencia del árbol sobre la calzada y a las tareas para retirarlo, el tránsito fue desviado por calles aledañas, lo que ge demoras en la circulación.
La caída del árbol se produjo en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento que afectan a gran parte de Jujuy y que ya provocaron otros inconvenientes.
Durante la madrugada de este viernes, el cartel de ingreso a Río Blanco, en Palpalá, también fue derribado por el viento. La estructura cedió por la intensidad de las ráfagas y debió ser retirada del lugar. En ese caso tampoco se registraron personas heridas.
Vientos intensos provocaron la caída del cartel de ingreso a Río Blanco
Sigue el alerta por fuertes vientos en Jujuy
El episodio ocurrió mientras rige un alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional por viento Zonda y viento norte en distintos sectores de la provincia.
Para este viernes, el organismo mantiene alerta naranja para los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, donde se esperan vientos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 85 km/h.
En tanto, la Puna jujeña permanece bajo alerta amarilla, con velocidades previstas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Las condiciones se mantendrán durante gran parte del sábado, por lo que las autoridades recomiendan evitar estacionar o circular debajo de árboles de gran porte, postes, carteles y otras estructuras que puedan verse afectadas por el viento, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del fenómeno.
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