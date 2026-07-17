Un árbol cayó sobre un auto en avenida Santibáñez: desviaron el tránsito y trabajan en el lugar

Un árbol cayó este viernes sobre un auto que circulaba por avenida Santibáñez , cerca del edificio del Ministerio de Infraestructura , en la ciudad de San Salvador de Jujuy. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el árbol se desplomó mientras el vehículo transitaba y habría impactado sobre el capot del automóvil. A pesar del fuerte golpe, el conductor no habría sufrido heridas y solo se registraron daños materiales.

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Tras el incidente, se recomendó transitar con extrema precaución por avenida Santibáñez. Debido a la presencia del árbol sobre la calzada y a las tareas para retirarlo, el tránsito fue desviado por calles aledañas , lo que ge demoras en la circulación.

La caída del árbol se produjo en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento que afectan a gran parte de Jujuy y que ya provocaron otros inconvenientes.

Durante la madrugada de este viernes, el cartel de ingreso a Río Blanco, en Palpalá, también fue derribado por el viento . La estructura cedió por la intensidad de las ráfagas y debió ser retirada del lugar. En ese caso tampoco se registraron personas heridas.

Vientos intensos provocaron la caída del cartel de ingreso a Río Blanco

Sigue el alerta por fuertes vientos en Jujuy

El episodio ocurrió mientras rige un alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional por viento Zonda y viento norte en distintos sectores de la provincia.

Para este viernes, el organismo mantiene alerta naranja para los departamentos Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, donde se esperan vientos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 85 km/h.

En tanto, la Puna jujeña permanece bajo alerta amarilla, con velocidades previstas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Las condiciones se mantendrán durante gran parte del sábado, por lo que las autoridades recomiendan evitar estacionar o circular debajo de árboles de gran porte, postes, carteles y otras estructuras que puedan verse afectadas por el viento, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del fenómeno.