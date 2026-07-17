Comunicado de Ejesa: continúan trabajando tras las complicaciones del viento zonda

El viento Zonda generó complicaciones en Jujuy desde la madrugada con fuertes ráfagas que afectaron distintos sectores de la provincia y provocaron interrupciones del servicio eléctrico por daños sobre las redes. La empresa comunicó que continúan trabajando para que se normalice el servicio.
Actualización de EJESA
Las fuertes ráfagas, que en algunos sectores superan los 80 km/h, siguen provocando daños en la red eléctrica. Cuadrillas técnicas y equipos de guardia trabajan en toda la provincia para normalizar el servicio, aunque las condiciones continúan siendo riesgosas. Recomiendan no acercarse a cables caídos, árboles ni objetos apoyados sobre las líneas eléctricas.
Los equipos se encuentran trabajando en: Susques, Barrio Luján, Ruta 40, La Viña, San Francisco de Alaba.
Comunicado de EJESA de este viernes
Desde EJESA informaron que la situación se da en el marco de la Alerta Naranja emitida por los organismos competentes y que los principales inconvenientes están relacionados con la caída de árboles, ramas y otros elementos desplazados por la intensidad del viento.
EJESA activó un operativo especial para atender los inconvenientes
Ante el escenario climático, la empresa puso en marcha su Protocolo de Contingencia y desplegó recursos humanos, técnicos y materiales para responder a las situaciones registradas en distintos puntos de Jujuy.
Cuadrillas operativas, personal especializado, equipos de guardia y vehículos trabajan de manera coordinada para avanzar con las tareas de reparación y recuperación del servicio.
Desde la empresa remarcaron que las tareas se realizan bajo condiciones complejas debido a la persistencia de las ráfagas y la necesidad de inspeccionar cada sector antes de intervenir. Por este motivo, la normalización será progresiva a medida que las condiciones de seguridad lo permitan.
Advierten por riesgos eléctricos y piden extremar cuidados
El viento Zonda no solo afecta la infraestructura eléctrica, sino que también puede generar situaciones de riesgo para vecinos y trabajadores.
EJESA pidió evitar el contacto con:
- Cables caídos.
- Postes dañados.
- Elementos que puedan encontrarse energizados.
Además, recomendaron informar cualquier situación peligrosa a través de los canales oficiales de atención.
Lo más importante
- Fenómeno: viento Zonda en Jujuy.
- Problema principal: interrupciones del servicio eléctrico.
- Causas: caída de árboles, ramas y elementos sobre las redes.
- Respuesta: cuadrillas y equipos de emergencia desplegados.
- Recomendación: no acercarse a cables o postes dañados.
CANALES DE CONTACTO EJESA
- WhatsApp: 388 4613738
- Línea telefónica: 0800 888 0077
- Sitio web: ejesa.com.ar
- Asistente virtual: Volt
- Correo electrónico: [email protected]
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