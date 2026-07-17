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17 de julio de 2026 - 09:59
Jujuy.

Vientos intensos en Jujuy: hubo árboles caídos, voladuras de techos y no se registran heridos

Defensa Civil trabaja en distintos sectores de la ciudad tras las intensas ráfagas de viento registradas durante la madrugada en San Salvador de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Ariel Mamaní, director provincial de Emergencias, explicó que la provincia ya se encontraba bajo alerta amarilla y que durante la jornada también se sumó el alerta naranja por vientos fuertes y zonda.

Ráfagas desde la madrugada en Jujuy

El funcionario detalló que las primeras intervenciones se registraron desde las 2 de la mañana, cuando las ráfagas comenzaron a generar complicaciones en la vía pública.

“Veníamos ya con el pronóstico de alerta amarilla y hoy se da doble. Hemos tenido ráfagas que a partir de las 2 de la mañana han provocado caída de árboles sobre la avenida Hipólito Yrigoyen”. Ante esta situación, personal de Defensa Civil trabajó en el sector para despejar la zona.

La dotación operativa de Defensa Civil estuvo liberando el tránsito, haciendo prevención junto con la Policía. La dotación operativa de Defensa Civil estuvo liberando el tránsito, haciendo prevención junto con la Policía.

Voladura de techo en avenida Azopardo

Además de los árboles caídos, también se registró la voladura de una estructura en la zona de avenida Azopardo y calle Bárcena. “Luego también hemos tenido voladuras de techo, hay una galería ahí en la avenida Azopardo y calle Bárcena. Prácticamente voló limpiamente y cayó sobre la vereda”, agregó Mamaní.

Pese a la magnitud del episodio, Mamaní confirmó que no hubo personas lesionadas. “No hubo que lamentar víctimas”, manifestó.

Intervenciones en otros barrios

Los equipos de Emergencia continuaban trabajando en distintos sectores por la caída de árboles y otros inconvenientes vinculados al viento. Según indicó Mamaní, también se realizaron tareas en Ciudad de Nieva y en Alto Comedero.

Dónde comunicarse por emergencias

Desde Emergencias recordaron que el número 103 se encuentra disponible para realizar reportes o consultar información oficial.

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